Portugal no solo pierde a Cristiano Ronaldo: estas son sus otras ausencias ante México

Portugal no llegará completo al amistoso frente a México y esa es la noticia que más pesa alrededor del rival europeo. Más allá de la ausencia ya conocida de Cristiano Ronaldo , el cuadro de Portugal también presenta bajas por lesión y problemas físicos que obligan a mirar con atención la convocatoria antes del choque de esta Fecha FIFA.

Lo más importante es ordenar la información con precisión, porque no todas las ausencias tienen el mismo nivel de detalle médico en las fuentes públicas. En las últimas horas se ha confirmado que hay bajas de último minuto y que las fuentes disponibles ubican a Rúben Dias, Rodrigo Mora y Rafael Leão como los casos que marcan la previa ante la selección mexicana.

3 Ausencias claves en la convocatoria de Portugal ante México

1. Rúben Dias

En el caso de Rúben Dias, el jugador arrastra una lesión en los isquiotibiales que obligó a que tuviera que ser sustituido en el partido de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid por la Champions League. Esto además de provocar que no pudiera participar en la final de la Copa Carabao, también obligó a que Martínez lo dejara por fuera de la convocatoria para el enfrentamiento ante México.

2. Rodrigo Mora

Con Rodrigo Mora, la confirmación llega desde la propia Federación Portuguesa de Futbol. La FPF informó que el joven atacante fue dispensado por “cuestiones físicas”, es decir, por molestias físicas de última hora que lo sacaron de la concentración antes del viaje para estos compromisos, incluido el duelo ante México; en ese comunicado no se especifica una lesión concreta, pero sí queda asentado que su baja impacta el ataque y altera la lista original de Roberto Martínez.

3. Rafael Leao

La situación de Rafael Leao fue comunicada en la misma actualización federativa y sigue la misma línea. Portugal informó que el extremo no se integrará por problemas físicos, una ausencia que pesa por su capacidad de desequilibrio y por lo que representa su velocidad en campo abierto; aun así, la federación no publicó una molestia exacta ni describió si se trata de una dolencia muscular específica o de otro tipo.

México ante las lesiones de Portugal

México tampoco llegará con su 11 de gala para enfrentar a Portugal. Javier Aguirre tendrá hasta 12 bajas para este amistoso de preparación, una cifra que deja claro que el Tricolor también encarará el compromiso con una lista recortada por lesiones y ausencias sensibles.

De acuerdo con ese reporte, hay cinco futbolistas que no solo se pierden el duelo ante Portugal, sino que tampoco estarán en la Copa del Mundo de 2026: Luis Malagón, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete, Luis Chávez y Marcel Ruiz. A ese grupo se agregan otros siete jugadores que no estarán contra los lusitanos, aunque todavía podrían recuperarse para el debut mundialista frente a Sudáfrica: Edson Álvarez, Santiago Giménez, César Huerta, Luis Romo, Mateo Chávez, Julián Araujo y Gilberto Mora.

