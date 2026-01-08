OFICIAL: Lorenzo Faravelli se va de Cruz Azul, a DÍAS de iniciar el Clausura 2026

Cruz Azul confirmó, a través de sus redes sociales, la salida de Lorenzo Faravelli, quien continuará su carrera con Necaxa para el Clausura 2026, a pocos días del arranque del torneo.

El mediocampista argentino, de 32 años, llegó al futbol mexicano en el Apertura 2023, procedente de Independiente del Valle, y tuvo actividad con el conjunto celeste durante poco más de dos años. En ese periodo disputó 97 partidos oficiales con el club nueve veces campeón de México, en los que registró 12 goles.

Lorenzo “Lolo” Faravelli se consolidó como una pieza clave en el esquema táctico de Martín Anselmi durante su etapa al frente de Cruz Azul, donde su rol en el mediocampo le permitió tener continuidad y presencia constante dentro del once titular. Su desempeño lo convirtió en un elemento recurrente dentro del planteamiento del técnico argentino, especialmente por su capacidad para dar equilibrio y orden en la zona central.

La perdida de protagonismo con Cruz Azul

Tras la salida de Anselmi rumbo al futbol europeo, el panorama para el mediocampista cambió de manera importante, con la llegada de nuevos cuerpos técnicos (Vicente Sánchez y Nicolás Larcamón), Faravelli comenzó a perder regularidad y su participación se volvió intermitente, alternando titularidades con apariciones desde el banquillo, esta situación se reflejó en su menor protagonismo dentro del funcionamiento colectivo del equipo en la etapa más reciente.

Durante varios días, su futuro permaneció en incertidumbre dentro del club, en medio del mercado de transferencias de invierno y de los ajustes en la plantilla de cara al Clausura 2026 para liberar plazas de extranjeros para lograr el registro de los nuevos refuerzos.

Finalmente, Cruz Azul tomó la decisión de cerrar su ciclo con el jugador, oficializando su salida y marcando el final de su etapa con La Máquina, tras más de dos años de actividad con el conjunto celeste.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul NO jugará en CU durante el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; Ya tiene NUEVA casa

Faravelli formó parte del plantel que alcanzó una final de la Liga MX en el Clausura 2024, además de ser parte del equipo que logró el título de la Concacaf Cup 2025, certamen en el que tuvo participación en un gol para obtener el titulo. Su último partido con Cruz Azul se disputó el 10 de diciembre de 2025, cuando ingresó nueve minutos en el duelo ante Flamengo por la Copa Intercontinental.

La operación se cerró durante la primera semana de enero de 2026, por lo que el mediocampista no volverá a vestir la playera de Cruz Azul en el nuevo torneo. El conjunto celeste debutará en el Clausura 2026 frente a León, ya sin Faravelli en su plantel, en un mercado invernal que también incluyó la llegada del mediocampista argentino Agustín Palavecino como refuerzo ademas de ser un viejo conocido de Nicolás Larcamón.