OFICIAL: Los delanteros que tiene confirmados el Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul, propietario de una de las nóminas más altas del futbol mexicano, afronta el Clausura 2026 con el mismo, pendiente de los últimos torneos, consolidar a un delantero que marque diferencia. Pese a la fuerte inversión de los últimos años y a los constantes ajustes deportivos, La Máquina ha batallado para encontrar estabilidad en el eje del ataque

De cara al nuevo semestre, el club ya tiene definidos a los atacantes que integran su primer equipo, en un escenario que combina refuerzos de peso y apuestas internas.

Gabriel “El Toro” Fernández (Uruguay) se perfila como el delantero titular para el inicio del torneo, totalmente recuperado de la lesión qu leo dejo fuera por varios meses, que condicionó su participación, el uruguayo es el “nueve” de referencia dentro del plantel, con contrato vigente.

A su lado aparece Miguel Ángel Borja (Colombia), considerado el refuerzo estelar para el ataque, Borja llega como agente libre tras su etapa en River Plate; sin embargo, su inscripción oficial aún depende de la liberación de una plaza de extranjero (NFM), un proceso que la directiva trabaja mediante la negociación de salidas de jugadores.

Opciones de proyección y rotación

Mateo Levy, surgido de fuerzas básicas, continúa siendo la principal alternativa joven desde la banca, mientras que Bryan Gamboa, busca consolidarse y ganar minutos en un contexto de alta competencia interna.

Bajas rumbo al Clausura 2026

En el apartado de salidas, Ángel Sepúlveda es baja confirmada, el “Cuate” dejó a Cruz Azul para regresar a las Chivas de Guadalajara de cara al Clausura 2026, movimiento que obligó al club a reajustar su panorama ofensivo.

Por otro lado, Giorgos Giakoumakis (Grecia) no forma parte de la plantilla actual, el delantero se mantiene cedido en el PAOK de su país y, pese a que recibió ofertas recientes desde Brasil (Atlético Mineiro), no regresará al futbol mexicano durante este semestre.

Con este panorama, Cruz Azul iniciará una nueva etapa en busca de mayor contundencia. La Máquina debutará en el Clausura 2026 frente a León, partido que marcará el primer examen oficial para un ataque que, una vez más, carga con altas expectativas y la presión de responder a la inversión realizada.

