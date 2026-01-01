Mejor que Santi Gimenez: el goleador mexicano de 2025 que sueña con repetir su logro en 2026
La Máquina está teniendo un gran mercado de fichajes y con esto lo confirma
Santiago Gimenez –quien fue operado y compartió emotivo mensaje hace algunos días– ha tenido un 2025 irregular con el AC Milan, no logró estar en el máximo nivel, como sí lo había conseguido en el Feyenoord. De todos modos, tuvo bastantes goles y estuvo entre los jugadores mexicanos con más goles en el año. No obstante, el puesto número 1 fue para otro.
Mientras Santi Gimenez tiene nueva fecha de regreso y preocupa a México , hubo otro jugador en 2025 que demostró ser un crack y un goleador nato: Germán Berterame. El nacido en Argentina pero naturalizado mexicano convirtió 28 goles en 2025 y fue el que más goles consiguió entre todos los mexicanos.
El futbolista de Rayados de Monterrey superó a otros cracks como Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes terminaron el podio de los futbolistas mexicanos con más goles en 2025. De los que tienen una sola nacionalidad, estuvieron arriba de todos el propio Jiménez, Ángel Sepúlveda y Alexis Vega.
Los mexicanos con más goles en 2025, con Santiago Gimenez 6°
- Germán Berterame (argentino – mexicano; 27 años, Rayados de Monterrey): 28 goles
- Julián Quiñones (colombiano – mexicano; 27 años, Club América): 22 goles
- Raúl Jiménez (mexicano; 33 años, Fulham FC): 21 goles
- Ángel Sepúlveda (mexicano; 34 años, Cruz Azul): 21 goles
- Alexis Vega (mexicano; 27 años, Toluca FC): 18 goles
- Santiago Giménez (argentino – mexicano; 23 años, Feyenoord): 15 goles
- Armando González (mexicano; 21 años, Chivas de Guadalajara): 14 goles
Los números de Germán Berterame en Rayados de Monterrey
De acuerdo a las estadísticas informadas por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Germán Berterame en los Rayados de Monterrey son los siguientes:
- Partidos jugados: 150
- Encuentros disputados como titular: 134
- Goles convertidos: 66
- Asistencias aportadas: 16
- Tarjetas recibidas: 10 amarillas y 2 rojas
Los números de Santiago Gimenez en el Milan de Italia
Según el sitio antes mencionado, las estadísticas de Santi Gimenez en el Milan de la Serie A son las siguientes:
- Partidos jugados: 30
- Encuentros disputados como titular: 18
- Goles convertidos: 7
- Asistencias aportadas: 4
- Tarjetas recibidas: 4 amarillas y una roja.