Llegó como figura a Cruz Azul; se casó en México y se fue humillado por la afición

Hace más de una década, la Máquina de Cruz Azul sorprendió a propios y extraños con la contratación de un futbolista brasileño que enamoró a los aficionados en sus primeros juegos, pero que después de casarse en el país fue humillado por la fanaticada. Hablemos, entonces, de Maranhao.

Ya sea por la banda derecha o izquierda, Maranhao llegó a Cruz Azul como respuesta a las necesidades del club de traer a un futbolista que pudiera quitarse a jugadores de encima. Y si bien dejó sensaciones interesantes en sus primeros compromisos, tiempo después desapareció del mapa por completo.

¿Qué fue de Maranhao, jugador de Cruz Azul que se casó en México y se fue tiempo después?

Fue en el 2012 cuando Cruz Azul confirmó el fichaje de Francinilson Santos Meireles, quien era popularmente conocido como Maranhao. En realidad, el carioca tuvo poco más de 40 partidos con la camiseta celeste, mismos que, sin embargo, no fueron suficientes para convertirse en un ídolo del club.

De hecho, a Maranhao se le recuerda más por haberse casado con su en ese entonces pareja durante un fin de semana que por lo hecho en el terreno de juego con Cruz Azul. Una vez que confirmó su matrimonio, el brasileño abandonó la institución y poco se supo de él, aunque ahora mismo cuenta con un equipo de Brasil a sus 35 años de edad.

¿Cuántos goles tuvo Maranhao en Cruz Azul?

En 44 encuentros disputados con la institución cementera, contando juegos de Liga y Copa, Maranhao solamente acumuló una anotación con la institución, por lo que destacó más gracias a las siete asistencias que tuvo. Estos números hicieron que perdiera la confianza de Guillermo Vázquez, técnico que solicitó su salida de la escuadra capitalina.

Maranhao es un ejemplo más de jugadores extraños que llegaron a la institución cementera en el pasado y que, desafortunadamente para los colores celestes, no pudieron sobresalir. Sin embargo, así como él existen un puñado de futbolistas que llegaron como promesas y que nunca pudieron trascender en el terreno de juego.