OFICIAL: Los equipos de Liga MX que jugarán en el Estadio Ciudad de México

Mikel Arriola; Presidente Ejecutivo de la Liga MX confirmó que tanto América como Cruz Azul serán locales en el Estadio Ciudad de México después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las Águilas dejarán el inmueble de Ciudad de los Deportes, de hecho, ya tuvieron su último partido ahí (vs Philadelphia Union en Concacaf Champions Cup) y la Máquina Celeste no seguirá en Puebla, para volver a la capital del país.

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En la presentación de la campaña ''Hecho en México'', el directivo oficializó esta noticia que ya era un secreto a voces y con ello, se confirma que dos de los equipos grandes de nuestro balompié reestrenarán casa para el Torneo Apertura 2026. Cabe recordar que, el equipo de La Noria no la pasó nada bien en estos últimos meses y tuvo que fungir como local en dos inmuebles distintos; el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas de la UNAM y el Estadio Cuauhtémoc de la Franja del Puebla.

El gran estreno en el México vs Portugal

Será este sábado 28 de abril cuando el mítico inmueble ubicado en Calzada de Tlalpan vuelva a abrir sus puertas tras su remodelación de cara a la justa mundialista. Los pupilos de Javier Aguirre se verán las caras con la selección de Portugal a las 7:00 pm en partido amistoso que será recordado en la historia.

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