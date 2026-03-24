Gana menos que André Jardine y aún así tiene mejores resultados en el Clausura 2026

Mientras que hace muy poco se comparó el salario de André Jardine con el que tuvo Fernando "Tano" Ortiz en Club América, si se habla de la actualidad, hay un entrenador de la Liga BBVA MX que gana menos dinero que el estratega brasileño y cuyos resultados en el Clausura 2026 están siendo superiores, dejando en claro que el dinero no garantiza el éxito inmediato.

El Club América mantiene a uno de los técnicos mejor pagados como Jardine, quien tiene un calendario que lo pone en aprietos. Así como es uno de los más laureados de la historia de Coapa, en la Liga MX ha surgido una figura con un sueldo significativamente menor y lo está superando en esta temporada: Guido Pizarro, de Tigres de la UANL.

André Jardine: El histórico de los 30 millones en Club América

No hay duda de que este DT ya tiene un lugar en el Olimpo azulcrema. Pues el brasileño logró lo impensable: un tricampeonato que devolvió la gloria absoluta al Nido. Con 5 trofeos en sus vitrinas, superó a otras leyendas de la historia americanista. Por ese motivo, tiene un buen salario ya que, según Marca, André Jardine gana 1.7 millones de dólares por temporada.

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Con un precio aproximado a los 30 millones de pesos mexicanos, Jardine es uno de los mejores pagados de México, según esa fuente. No obstante, Pizarro tiene un salario más bajo, estipulado en un millón de dólares (casi 18 millones de pesos mexicanos). De todas maneras, tiene mejores resultados en el Clausura 2026.

Guido Pizarro tomó las riendas de Tigres en marzo de este año|@guido.pizarro19

Guido Pizarro: El “sacrificio” que está dando frutos en Tigres

Tras la salida de Veljko Paunovic (que ganaba cerca de 2 mdd), la directiva de Tigres UANL apostó por un movimiento romántico pero arriesgado: convertir a su gran capitán, Guido Pizarro, en director técnico un día después de su retiro como jugador profesional. Según Olé USA, recortó de 1.8 mdd (salario de jugador) a 1 millón de dólares (salario de DT) en Tigres.

En los resultados, Pizarro está mejor que André Jardine

Pizarro no solo aceptó ganar menos que en su etapa como futbolista, sino que su salario es un 41% inferior al de André Jardine. De todos modos, tanto Tigres como América tienen 17 puntos en el Clausura 2026 (los de Nuevo León tienen diferencia de gol +4 y los de Coapa +2) y ambos pasaron a cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

