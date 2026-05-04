ÚLTIMA HORA: Los CUATRO equipos que jugarán las Semifinales del Clausura 2026

Los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil llegaron a su fin y ya quedaron definidos los cruces de semifinales, donde cuatro equipos siguen con vida en la pelea por el título.

América hizo valer su condición de líder del torneo y, en un duelo intenso en el Estadio Ciudad de los Deportes, venció 3-2 a Juárez para cerrar la serie con un global de 4-3, luego del empate 1-1 en la ida. Las azulcremas confirmaron su candidatura al campeonato y avanzaron a la antesala de la Final.

Por su parte, Monterrey no dejó dudas en casa y firmó una actuación contundente frente a Cruz Azul. Tras igualar 1-1 en la ida, las Rayadas dominaron de principio a fin en la vuelta y golearon 4-0 para sellar la eliminatoria con un global de 5-1.

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La gran sorpresa de la ronda la dio Toluca, que eliminó a las actuales campeonas, Tigres, en el Estadio Universitario. Las escarlatas se impusieron 2-1 en la vuelta y cerraron la serie con un global de 4-2, firmando uno de los resultados más llamativos de la Liguilla.

Finalmente, Pachuca remontó su serie frente a Chivas. Luego de caer 2-1 en la ida, las Tuzas respondieron en casa con un sólido 2-0 para darle la vuelta al global (3-2) y asegurar su lugar entre las cuatro mejores.

Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

Con las llaves ya definidas, la antesala de la Final quedó de la siguiente manera:



América vs Toluca

Monterrey vs Pachuca

La pelea por el título del Clausura 2026 entra en su etapa definitiva y promete semifinales llena de emociones.

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