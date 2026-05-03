América vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY domingo 3 de mayo, Clásico Capitalino de ida de los Cuartos de Final de la Liga BBVA MX; marcador online y por internet | Presentado por Nissan

Desde la cancha del renovado Estadio Banorte, el Club América y Pumas de la UNAM protagonizan este domingo el arranque de la serie más atractiva de los Cuartos de Final del Clausura 2026, en una nueva edición del Clásico Capitalino, que llega a su capítulo 180 en el historial general.

El conjunto dirigido por André Jardine atraviesa uno de sus momentos más complicados deade su llegada a Coapa. América cerró la fase regular con una derrota ante Atlas en su propia cancha y se metió a la Liguilla como el último invitado, ocupando el octavo lugar. Sin embargo, el cuadro azulcrema sabe jugar este tipo de instancias y entiende que, tratándose de un Clásico, cualquier antecedente queda atrás y buscarán pegar primero en casa.

Del otro lado aparece un Pumas, que llega como superlíder y con una fase regular prácticamente perfecta. El equipo comandado por Efraín Juárez tendrá su primera gran prueba de fuego en esta Liguilla, luego de consolidarse como uno de los equipos más sólidos del campeonato, mostrando fortaleza tanto en casa como de visitante y firmando la ofensiva más poderosa del torneo. El sueño universitario de volver a lo más alto de la Liga BBVA MX sigue intacto.

El duelo de esta tarde marcará la edición número 180 del Clásico Capitalino, un enfrentamiento histórico que reúne rivalidad, presión y tradición. Aunque Pumas llega con ventaja anímica tras vencer 1-0 a América en la Jornada 12, las Águilas confían en que la experiencia de Jardine en Liguilla pueda inclinar la balanza en una serie donde el margen de error es mínimo.

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¿A qué hora se juega América vs Pumas?

El balón rodará en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, cuando América y Pumas den inicio al primer capítulo de esta vibrante serie de Cuartos de Final del Clausura 2026, en un duelo que promete emociones desde el primer minuto.

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Prónostíco del partido Amércia vs Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en la Liga MX, el Clásico Capitalino 180 entre América y Pumas apunta a ser un partido sumamente cerrado y táctico.

En una serie donde el octavo lugar recibe al superlíder, la obligación es completamente para el equipo de André Jardine, que necesita tomar ventaja en casa, ya que cualquier empate global favorece a los universitarios por su posición en la tabla. Por ello, las Águilas saldrían desde el arranque a buscar el partido, presionando y proponiendo en el Estadio Banorte.

Del otro lado, el equipo de Efraín Juárez jugaría con inteligencia y paciencia, apostando al orden defensivo y aprovechando la desesperación americanista para generar peligro en contragolpes o jugadas a balón parado

. El modelo proyecta un encuentro de mucho choque en el mediocampo, con pocas oportunidades y errores que podrían definir el rumbo del partido. Entre los marcadores más probables destacan un empate 1-1, resultado ideal para Pumas, o una victoria 2-1 para América, dejando todo abierto para la vuelta en Ciudad Universitaria.

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