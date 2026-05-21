OFICIAL: Matías Almeyda regresa como DT a la Liga BBVA MX

Monterrey ya tiene nuevo entrenador. Luego de haber pasado por el Sevilla, Matías Almeyda regresa a la Liga BBVA MX para tomar las riendas de Rayados, escuadra que le dio las gracias a Nicolás Sánchez tras no haber podido clasificar a la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

Matías Almeyda es nuevo director técnico de los Rayados. 🇫🇮🔥



¡Bienvenido al Monterrey, Profe! 👊🏼💙 pic.twitter.com/8NKCeXjmYO — Rayados (@Rayados) May 21, 2026

El estratega argentino llega al cuadro de ‘La Pandilla’ por dos años, es decir, por cuatro torneos al frente del conjunto albiazul de cara al Torneo Apertura 2026 que va a dar inicio tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En su paso por el Sevilla, Matías Almeyda estuvo al frente del equipo de LaLiga por 32 encuentros, dejando un saldo de 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas.

El DT de 52 años de edad verá su segunda experiencia en los banquillos del futbol mexicano. Y es que anteriormente, estuvo al frente de Chivas. Con el ‘Rebaño Sagrado’, Matías Almeyda vio 147 partidos dirigidos con una racha de 64 triunfos, 40 juegos igualados y 43 encuentros perdidos ganando un título de Liga BBVA MX en el Clausura 2017. Entre su palmarés con la escuadra rojiblanca, el estratega también se hizo de dos Copa MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de Concacaf.