OFICIAL: Mundialista de la Selección Argentina ahora es UTILERO de Rayados de Monterrey

La carrera de un futbolista mundialista de la Selección Argentina ha cambiado de rumbo tan drásticamente que ahora está registrado como utilero de los Rayados de Monterrey. El caso es el de Erik Lamela, quien ha acompañado al director técnico Matías Almeyda desde que se retiró como profesional en agosto de 2025.

Aunque “El Pelado” Almeyda tiene a Mario Vega como Auxiliar Técnico y a Agustín Salazar como Asisten de Inteligencia Deportiva, el estratega con pasado en las Chivas hizo un hueco para que Lamela se empape y pueda aprender sobre la gestión de un equipo para en el futuro tomar las riendas.

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Así fue la carrera de Erik Lamela como mundialista con Argentina antes de ser utilero de Rayados

Erik Lamela fue una figura de la Selección Argentina durante la década de los 2010 y a nivel juvenil brilló con el combinado Sub-20 en el Mundial de 2011. Aunque la “Albiceleste” fue eliminada en cuartos de final por Portugal, Lamela marcó tres goles y uno de ellos fue contra la Selección Mexicana donde jugaba Alan Pulido y Néstor Araújo.

Con la Selección absoluta participó en las ediciones de 2015 y de 2016 de la Copa América, donde Argentina quedó en segundo lugar en ambas ocasiones al caer en las dos finales ante Chile. De por vida hizo 25 apariciones con el uniforme blanquiazul y marcó tres goles.

En cuestión de clubes, el nacido el 4 de marzo de 1992 se formó en River Plate y en 2011, cuando tenía 19 años, fue vendido al AS Roma de Italia. Tras dos temporadas en el futbol italiano se concretó su pase al Tottenham Hotspur, donde tuvo su prime. Después, fue parte del Sevilla por tres cursos y acabó su carrera con AEK Atenas en la temporada 2024-25. Entre su palmarés está la Europa League con el cuadro andaluz en la temporada 2022-23.