Rayados de Monterrey vs Santos Laguna EN VIVO y GRATIS | ver resultado transmisión HOY sábado 18 de julio, partido de Carlos Acevedo vs Jesús Corona la Jornada 1 Liga MX Torneo Apertura 2026; marcador online

La actividad de la Liga BBVA MX continúa este sábado 18 de julio con el enfrentamiento entre los Rayados de Monterrey y el Santos Laguna por la Jornada 1 del torneo Apertura 2026 en la cancha del Estadio BBVA en donde buscarán sumar sus primeros tres puntos para comenzar con el pie derecho su andar en el campeonato mexicano.

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Horario de Rayados vs Santos

Rayados de Monterrey y Santos Laguna se enfrentarán en punto de las 19:05 pm. Será el debut de ambos equipos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y el antepenúltimo partido de la primera jornada.