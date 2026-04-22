Nicolás Larcamón deja de ser entrenador de Cruz Azul en pleno cierre del Clausura 2026

En un movimiento sorpresivo, Nicolás Larcamón ha sido separado de su posición como entrenador de Cruz Azul, justo cuando les queda una jornada por disputarse en el Clausura 2026 de la Liga MX y cuanto tienen enfrente una competencia en Liguilla.

Nadie veía venir esta situación, y lo que parecía un proyecto que había caminado, teniendo al equipo cementero en cuarto sitio y a cuatro unidades del líder que es Chivas, ahora se ha fracturado y no hay forma de remediar lo que ocurrió al interior del equipo y con las altas esferas de la escuadra.

Larcamón se marcha y los cementeros monitorean quién tomará el cargo, aunque versiones sostienen que el ex jugador, y quien conoce muy bien la institución Joel Huiqui, tomará ese puesto al menos de manera interena para llevar a Cruz Azul a buen puerto en lo que resta del certamen y en Liguilla, algo que sin duda se plantea como una incógnita porque han trabajado algo y en el momento más ambicioso, cambiarían radicalmente.

Te podría interesar: INACEPTABLE error de Memo Ochoa detona derrota en Semifinales en Chipre

Nicolás Larcamón y su futuro en Cruz Azul|TV Azteca

Nicolás Larcamón y Cruz Azul, negocían su partida

Larcamón y Cruz Azul de acuerdo a diferenrtes reportes, ahora negocían los términos de su salida, pues tenía contrato hasta el 2027 y ahora tienen que establecer el pago que realizarán para cortar antes con su vínculo.

Te podría interesar: Manchester City busca jugadores de Pumas

Así la historia que comenzó siendo positiva y en la que armaron un cuadro con jugadores que pidió, culmina con su salida por la puerta de atrás.

Los números de Larcamón en su gestión con la Máquina de Cruz Azul

Cruz Azul tiene como balance con Larcamón una gestión de 310 días, con 47 partidos, en los que ganó 24 juegos, empató 16 y perdió siete compromisos al frente de los celestes.