Memo Ochoa tiene DÍA NEGRO al regalar un gol y quedar eliminado con el AEL Limassol

Memo Ochoa tiene día oscuro en Chipre, en donde salió como titular del cuadro de Limassol y fue eliminado ante el Pafos en actividad de las Semifinales de la Copa de Chipre; el arquero que se encamina a su sexta Copa del Mundo no solo no logró evitar los goles sino que regaló uno que parece de un novato.

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Debutado en el 20024 con el América, entendiendo los tiempos de un partido y la presión natural de un delantero y más aún en una instancia de semifinales, Ochoa erró en el segundo gol que cayó al minuto 55 cuando parecía que sería una jugada que iba a tener resuelta.

Memo Ochoa se complicó cuando la zaga le pasó el balón y quien podría hacer una hazaña con seis Mundiales asistiendo de manera consecutiva, detuvo el balón de derecha dejando ahí un instante vital, pero luego el ex del Ajaccio alejó el esférico metro y medio para poder tomar distancia y despejar.

Fue entonces cuando Ochoa ya tenía encima al delantero quien astutamente se cruzó en el despeje del guardameta veterano y ante la cercanía a la portería el balón se metió al arco del Limassol que vio la brecha más lejana con un 4-2 global.

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Luego al 88', cayó el tercer gol del partido en su contra y que terminó por alejar las aspiraciones por el 5-2 global.

Memo Ochoa, prácticamente cerró su breve estancia con el Limassol

Ochoa está firmado por el Limassol hasta el 30 de mayo y a esta escuadra solo le resta un encuentro de Liga en contra del Anorthosis, por lo que parece que está historia ya ha culminado, empacará de vuelta a México para sumarse desde el 6 de mayo a la convocatoria de Javier Aguirre y demostrar en semanas que aún tiene recursos para poder luchar por la titularidad.