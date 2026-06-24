OFICIAL: El número mágico que dejaría a la Portugal de Cristiano Ronaldo LÍDER del Grupo K

No hay casualidades en la vida y menos en el futbol. Siete es el número de puntos que necesita Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal para quedarse con el liderato del sector K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. CR7 y compañía recuperaron sensaciones ante Uzbekistán y ahora, tendrán que vencer al cuadro de Néstor Lorenzo en la última fecha si quieren el primer lugar del grupo. Por otro lado, a James Rodríguez y su equipo les basta el empate para dejar a Portugal en el subliderato.

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Un 5-0 ante Uzbekistán fue suficiente para que el combinado luso se metiera de lleno en la pelear por el liderato y esperaba que la República Democrática del Congo le sacara puntos a Colombia en Guadalajara, algo que no sucedió. Por ello, si quieren el primer lugar del grupo, tendrán que vencer a los sudamericanos en Miami el próximo sábado 27 de junio en punto de las 5:30 pm.

Cualquier otro resultado que no sea un triunfo de Portugal será suficiente para que el conjunto cafetalero deje con las ganas de liderato a Cristiano Ronaldo y compañía.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

