Fecha y Horario para ver el partido de Brasil vs Escocia por el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti, vuelve a la actividad este miércoles 24 de junio cuando se enfrente a sus similar de Escocia en compromiso del Grupo C en la Jornada 3 de la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM buscando la cima de su sector.

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Fecha y hora del Brasil vs Escocia

Última jornada de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde se enfrentará Brasil en contra de Escocia buscando asegurar la cima del Sector C y avanzar con tranquilidad rumbo a la ronda de Dieciseisavos de Final.

Brasil llega a este compromiso con cuatro puntos tras el empate en su presentación contra Marruecos y después derrotando a Haití, lo que le permite colocarse de momento como líder del grupo.

Por su parte, Escocia tiene tres puntos luego de derrotar a Haití y perder frente a Marruecos y buscará avanzar por primera vez en su historia de la Fase de Grupos en un torneo grande como lo son Mundial y Eurocopa.

Escocia y Brasil ya cuentan con experiencia previa en Copas Mundiales y esta será la quinta vez en la historia que se enfrenten, siempre en primera ronda y con saldo favorable para el Scratch du Ouro que ha ganado tres enfrentamientos por un empate.

No te pierdas del partido entre Escocia y Brasil este miércoles 24 de junio en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Escocia vs Brasil

Fecha: Miércoles 24 de junio

Hora: 16:00 horas

Estadio: Miami

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