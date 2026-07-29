OFICIAL: Obed Vargas anota su PRIMER GOL con el Atlético de Madrid vs equipo de Madrid; VIDEO

Obed Vargas ya debutó como goleador con el Atlético de Madrid. El seleccionado mexicano lo hizo contra uno de los equipos históricos de la capital española durante uno de los partidos de pretemporada del conjunto colchonero.

El mediocampista mexicano nacido en Anchorage, Alaska ingresó al partido entre el Atleti y el Getafe para la segunda parte y al 90’ sufrió una falta que acabó en penalti. Después, Obed Vargas anotó su primer gol con los rojiblancos desde los 11 pasos para poner el marcado 4-1.

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Los del Atlético de Madrid marcaron a los 5 minutos gracias a Ademola Lookman. La primera mitad acabó con el juego empatado porque Álvaro Gutiérrez consiguió el tanto de la igualdad. Nada más comenzar la parte complementaria, los de Diego Simeone anotaron el tercer tanto del encuentro vía Arnau Ortiz.

Los números de Obed Vargas con el Atlético de Madrid

Obed Vargas llegó al Atlético de Madrid en febrero de 2026, proveniente de los Seattle Sounders de la MLS, con los que ganó una Concachampions y una Leagues Cup, y firmó con el equipo colchonero hasta junio de 2023. Desde su arribó a la capital española logró disputar 13 partidos entre la Liga y la Copa del Rey. Durante ese lapso consiguió una asistencia en 750 minutos.

Ahora, es el mejor momento para que Vargas demuestre de lo que es capaz tras tener minutos limitados con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA. El joven de 20 años vio acción en tres encuentros del torneo internacional, pero en todos salió al campo como suplente. Durante dicho torneo vio actividad contra Corea del Sur y Chequia en la fase de grupos así como contra Ecuador en los dieciseisavos de final.

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