¡Rayados confirma traspaso! Seleccionado mundialista se va a préstamo a Argentina

Tras algunas semanas con especulaciones sobre su destino, los Rayados por fin confirmaron el traspaso del portero uruguayo Santiago Mele hacia el club Independiente de Argentina en condición de préstamo. La directiva del conjunto regiomontano anunció este martes 28 de julio, a través de un mensaje en redes sociales, la partida del futbolista que hace poco más de un año firmó con la institución como la apuesta para resolver los problemas que tenían bajo los tres postes.

“El Club de Futbol Monterrey agradece su entrega y profesionalismo, y le desea el mayor de los éxitos en los retos que emprenda, tanto en lo profesional como en lo personal”, indicaron dentro de un comunicado oficial.

Santiago Mele es del intrés de Independiente.|@santimele1

Este mismo día, el Independiente también publicó la llegada de Mele a sus filas en una transacción sin cargos, pero con la posibilidad de compra del 80 % del pase del guardameta por un monto de 3 millones de dólares.

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El paso de Mele por Rayados divide opiniones entre los aficionados

La salida definitiva del portero uruguayo dividió opiniones entre los aficionados de la “Pandilla” que escribieron en las cuentas del club albiazul, ya que por un lado recordaron algunos de sus errores en su corta estadía, pero por otro señalaron preocupación por la falta de un referente en la portería.

Cabe señalar que, el actual proyecto que dirige el técnico Matías Almeyda optó por quedarse con el guardameta mexicano Luis “El Mochis” Cárdenas y traer de vuelta al argentino Esteban Andrada, quien estuvo cedido en España.

Los números que dejó Mele en Rayados

Santiago Mele, quien llegó a los Rayados para el Apertura 2025, disputó solamente 20 partidos oficiales, repartidos en 17 de la Liga BBVA MX y tres de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Su último encuentro con estos colores fue en la fecha 17 del Clausura 2026, en la que fue titular en la derrota por marcador de 0-3 como visitantes de la escuadra regia ante Santos Laguna.

El arquero de 28 años de edad fue seleccionado por Uruguay en la pasada justa mundialista, pero no tuvo participación en ninguno de los tres encuentros de la fase de grupos.