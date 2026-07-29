Lo quiere en Rayados de Monterrey: Matías Almeyda pidió a un jugador de Chivas como refuerzo

El mercado de fichajes continúa moviéndose alrededor de Chivas. En las últimas horas surgió un nuevo interés desde Rayados de Monterrey, donde Matías Almeyda —quien dejó una frase conmovedora— habría solicitado el fichaje de un futbolista que es una pieza importante para Gabriel Milito.

Mientras que Rayados puso sus ojos en la incorporación de un mundialista, trascendieron algunos detalles sobre un jugador del Guadalajara que está en carpeta del CF Monterrey: Diego Campillo.

La propuesta que tendría Rayados de Monterrey para llevarse al jugador de Chivas

De acuerdo con la información revelada por el periodista Jesús Hernández, Diego Campillo aparece como una prioridad para Rayados. El conjunto regiomontano buscaría convencer al CD Guadalajara con una propuesta que incluiría a Iker Fimbres y Víctor Guzmán como parte de la negociación, además de una oferta económica.

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Campillo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Desde la llegada de Gabriel Milito se consolidó como un futbolista indispensable gracias a su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones. El canterano puede jugar como defensa central, stopper, líbero, lateral derecho o contención.

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¿Qué tan sencillo sería este traspaso?

Por ahora, el posible movimiento se mantiene como un rumor del mercado de pases y no existe una postura oficial del Guadalajara sobre una eventual negociación. Sin embargo, luce complicado imaginar la salida de Campillo debido a la importancia que ha adquirido en el equipo y a la confianza que le ha otorgado Milito desde el inicio del torneo.

Aunque la posibilidad de incorporar a Fimbres y Víctor Guzmán podría resultar atractiva para reforzar otras zonas del plantel, Chivas también deberá valorar el impacto deportivo que tendría desprenderse de uno de sus jugadores más versátiles.

|Foto: @fcjuarezoficial

La curiosa historia de Diego Campillo en Chivas

Mientras que el “Pelado” Almeyda buscaría tener a este jugador en Rayados y mantiene el interés, la historia de Diego Campillo en las Chivas de Guadalajara es muy particular. Pues lo habían dejado ir y luego lo recompraron.

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, Campillo realizó su recorrido en las Fuerzas Básicas del “Rebaño Sagrado” pero se marchó del Tapatío hacia los Bravos de Juárez por 800 mil euros en enero de 2025.

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Apenas seis meses después, Campillo fue recomprado por Chivas por 1.9 millones de la moneda europea. Hoy en día el defensa de 24 años tiene un valor de mercado de 5 millones de euros.

