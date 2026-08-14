OFICIAL: Partido y fecha de regreso de Christian Martinoli y Luis García a las narraciones de la Liga BBVA MX por TV Azteca

Tras una gran Copa Mundial de la FIFA, las mejores voces de México regresan a una transmisión de la Liga BBVA MX. Luego del parón del balompié nacional por la Leagues Cup 2026, se reanudan las emociones en partido de la Jornada 4 del Apertura 2026.

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La fecha para el regreso de Christian Martinoli y Luis García será el sábado 15 de agosto de 2026, cuando los Potros de Hierro del Atlante reciban a los Diablos Rojos del Toluca. Un partido de pronóstico reservado que enfrentará a dos de los técnicos más ganadores en la historia de la Liga MX: Miguel "Piojo" Herrera contra el multicampeón Antonio "Turco" Mohamed, desde la cancha del Estadio Banorte.

Antes del parón por la Leagues Cup (torneo donde Toluca clasificó a la ronda de eliminación directa y los Potros solo sumaron tres puntos), ambos equipos venían con inercia ganadora en la liga. Atlante venció al actual campeón, Cruz Azul, por 3-2, mientras que los Diablos derrotaron al Club Necaxa por 3-1 en La Bombonera.



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¿Dónde ver en vivo y gratis el Atlante vs Toluca de la Jornada 4?

Desde la cancha del Estadio Banorte, las mejores voces de México, Christian Martinoli y el Doctor García, te llevarán hasta tu casa lo mejor de este gran partido del Apertura 2026, acompañados por el análisis de Zague y, desde la cancha, el reporte impecable de Omar Villarreal "Villa Villa".

El partido podrás disfrutarlo en vivo y completamente gratis por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y de igual manera a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes (App y sitio web). El silbatazo inicial es a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

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