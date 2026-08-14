OFICIAL: Así quedó la tabla de equipos MEXICANOS tras la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 llegó a su fin con partidos llenos de emoción, y ya conocemos los cruces de los cuartos de final del torneo.

Te puede interesar: América cae ante Austin FC en tanda de penales en partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

El gran golpe de la jornada de este jueves 13 de agosto, lo protagonizó Cruz Azul, que tras recibir un gol en los minutos finales cayó 2-1 ante el Chicago Fire. Este dramático desenlace sentenció la eliminación del equipo cementero, que se despide del certamen al quedar fuera por los criterios de desempate en su sector.

En el resto de la actividad, Santos Laguna venció 2-0 al Philadelphia Union y Necaxa superó 2-1 al New York City FC. Por su parte, América igualó 1-1 con Austin FC (perdiendo 6-5 en la tanda de penales) y Tijuana tropezó 3-1 frente a los Portland Timbers.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Así se jugarán los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026

Así se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2026

El Club León se medirá ante el Real Salt Lake, mientras que el Toluca buscará frenar el buen paso del Austin FC. Además, tras dejar fuera a los celestes, el Chicago Fire tendrá como rival a los Rayados de Monterrey, y las Águilas del América se jugarán el boleto a semifinales en una dura prueba frente al Columbus Crew.

Tabla de equipos MEXICANOS tras la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

León: 9 puntos (PJ: 3 | G: 3 | E: 0 | P: 0 | GF: 6 | GC: 3 | DG: +3) América: 7 puntos (PJ: 3 | G: 2 | E: 1 | P: 0 | GF: 12 | GC: 9 | DG: +3) Toluca: 6 puntos (PJ: 3 | G: 2 | E: 0 | P: 1 | GF: 6 | GC: 2 | DG: +4) Monterrey: 6 puntos (PJ: 3 | G: 2 | E: 0 | P: 1 | GF: 5 | GC: 4 | DG: +1) Cruz Azul: 6 puntos (PJ: 3 | G: 2 | E: 0 | P: 1 | GF: 4 | GC: 3 | DG: +1) Juárez: 6 puntos (PJ: 3 | G: 2 | E: 0 | P: 1 | GF: 5 | GC: 5 | DG: 0) Tigres: 6 puntos (PJ: 3 | G: 0 | E: 3 | P: 0 | GF: 2 | GC: 2 | DG: 0) Guadalajara: 4 puntos (PJ: 3 | G: 1 | E: 1 | P: 1 | GF: 3 | GC: 3 | DG: 0) Santos: 3 puntos (PJ: 3 | G: 1 | E: 0 | P: 2 | GF: 3 | GC: 5 | DG: -2) Pachuca: 3 puntos (PJ: 3 | G: 1 | E: 0 | P: 2 | GF: 3 | GC: 5 | DG: -2) Atlas: 3 puntos (PJ: 3 | G: 1 | E: 0 | P: 2 | GF: 3 | GC: 6 | DG: -3) Necaxa: 3 puntos (PJ: 3 | G: 1 | E: 0 | P: 2 | GF: 3 | GC: 6 | DG: -3) Atlante: 3 puntos (PJ: 3 | G: 1 | E: 0 | P: 2 | GF: 2 | GC: 7 | DG: -5) San Luis: 1 punto (PJ: 3 | G: 0 | E: 1 | P: 2 | GF: 5 | GC: 10 | DG: -5) Querétaro: 1 punto (PJ: 3 | G: 0 | E: 1 | P: 2 | GF: 1 | GC: 6 | DG: -5) Pumas: 1 punto (PJ: 3 | G: 0 | E: 1 | P: 2 | GF: 1 | GC: 6 | DG: -5) Tijuana: 0 puntos (PJ: 3 | G: 0 | E: 0 | P: 3 | GF: 1 | GC: 6 | DG: -5) Puebla: 0 puntos (PJ: 3 | G: 0 | E: 0 | P: 3 | GF: 4 | GC: 11 | DG: -7)

Te puede interesar: Portland Timbers vs Xolos de Tijuana: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de HOY jueves 13 de agosto, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online