¡No es broma! Es OFICIAL la pelea Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao 2; fecha y sede definidas

Se adelantó Navidad para todos los aficionados al boxeo, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao se enfrentarán por segunda vez en la historia y lo harán en su sitio espectacular; The Sphere en Las Vegas, Nevada. El combate entre dos de los más grandes pugilistas de toda la historia se llevará a cabo el sábado 19 de febrero de 2026 y se espera que marque un antes y un después en los eventos deportivos de los años venideros.

Te puede interesar: ¿Cuál es el valor del reloj de campeón de Isaac del Toro?

Así lo dio a conocer la plataforma de streaming Netflix a través de sus canales oficiales, desatando un sinfín de reacciones de internautas que aplaudían el regreso tanto de el famoso 'Money' como de 'Pacman' al cuadrílatero. Para esta disputa, el boxeador filipino llegará de 47 años, mientras que, el norteamericano tendrá 50 años, ya que justamente mañana 24 de febrero será su cumpleaños.

¿Cómo quedó la primera pelea?

El 2 de mayo de 2015, la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas fue testigo del primer enfrentamiento entre Mayweather y Pacquiao. 'Money' llegó con 38 años y 47 peleas sin conocer la derrota, por otro lado, el asiático tenía 36 años con 57 triunfos, cinco derrotas y dos empates. Tras 12 rounds, el estadounidense venció por decisión unánime a 'Pacman' con tarjetas 118-110, 116-112 y 116-112 a su favor.

Cabe destacar que, el pleito que está programado para septiembre contará en el récord profesional de ambas personalidades y será regulado por una comisión oficial. El nacido en Michigan llegará con 50 peleas sin conocer la derrota y tratará de mantener su récord sin mancha, mientras que, Pacquiao tendrá la oportunidad de tomar revancha más de 11 años después.