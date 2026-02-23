¿Cuál es el valor del reloj de campeón de Isaac del Toro?

En el ciclismo de élite, cada segundo cuenta. Pero también cuentan los símbolos. Isaac del Toro no solo se fue de los Emiratos Árabes Unidos con el maillot rojo del campeón del UAE Tour 2026, también lo hizo con una pieza de alta relojería suiza que marca su entrada oficial al club de los grandes.

Tras conquistar la clasificación general (GC) en su primera competencia por etapas dentro del WorldTour, el prodigio de Ensenada subió al podio para recibir un reloj de manos de Su Excelencia Aref Hamad Al Awani, secretario general del Consejo de Deportes de Abu Dabi, y de Aed Adwan, director general de Breitling para Oriente Medio, África e India.

El obsequio no es casualidad. Es tradición que el cronometrador oficial premie a los campeones con una pieza exclusiva. Y esta vez, el reconocimiento fue para México.

Una joya diseñada para atletas

La pieza que ahora porta Del Toro es un Breitling Endurance Pro, un reloj diseñado específicamente para deportistas de alto rendimiento. Su valor de mercado ronda los 3,800 dólares, aproximadamente 66,500 pesos mexicanos. No es solo lujo: es tecnología aplicada al deporte. Su caja está fabricada en Breitlight, un material exclusivo de la firma suiza que es 3.3 veces más ligero que el titanio y 5.8 veces más ligero que el acero. En un deporte donde cada gramo importa, esta característica es clave.

Además, es un material termocompensado, amagnético y altamente resistente a arañazos y corrosión. Está pensado para soportar condiciones extremas, como las que Del Toro enfrentó en los exigentes ascensos bajo el calor del desierto. El reloj simboliza precisión, resistencia y alto rendimiento. Exactamente lo que mostró el mexicano sobre la bicicleta.

El primer campeón no europeo

Más allá del premio, la victoria de Isaac del Toro representa un parteaguas histórico. Se convirtió en el primer ganador no europeo del UAE Tour. Hasta ahora, el dominio había sido exclusivo de potencias como Eslovenia, Bélgica y Gran Bretaña.

El ensenadense rompió esa hegemonía y puso a México en el mapa grande del ciclismo mundial. No es solo un triunfo individual; es un mensaje para toda América Latina.

Isaac del Toro no solo conquistó el desierto. También conquistó el tiempo. Y ahora, lo lleva en la muñeca como recordatorio de que el futuro del ciclismo mexicano ya es presente.

