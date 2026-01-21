OFICIAL: Diablos Rojos del México presentan sus uniformes para la temporada 2026

Como vigentes campeonas, Diablos Rojos Femenil presentó de manera oficial los uniformes que utilizará durante la temporada 2026 de la LMS, destacando que portarán el parche de campeonas en las mangas, distintivo reservado para el equipo monarca a vencer.

El uniforme de visitante será completamente rojo escarlata, color institucional del club, y contará con la leyenda “MÉXICO” en letras blancas al frente, elemento que refuerza la identidad del equipo y su representación de la capital del país.

Esta presentación tuvo como prioridad la confirmación de la indumentaria de visita, la cual será utilizada desde el arranque de la campaña, mientras que el uniforme de local seguirá apostando por variaciones en blanco, con el color menta en los vivos, como se ha visto en temporadas anteriores.

Roster confirmado, debut y series clave de la temporada

Junto con los uniformes, el club confirmó su roster completo para la campaña 2026. Dentro del plantel destacan las receptoras Elisa Cechetti y Rosangela Jardínes, así como la lanzadora Ylian Tornés, piezas clave en la estructura del equipo.

El debut de Diablos Rojos Femenil será el 22 de enero frente a Charros de Jalisco Femenil, serie que se disputará en el Estadio Alfredo Harp Helú y marcará el inicio oficial de la temporada para las campeonas.

Entre las series más relevantes del calendario destacan el duelo inaugural ante Charros, la reedición de la final frente a Sultanes Femenil, y los enfrentamientos ante Bravas de León, equipo con antecedentes recientes en instancias definitivas.

Juegos en casa – Estadio Alfredo Harp Helú



22-23 de enero: vs. Charros de Jalisco

24-25 de enero: vs. Naranjeros de Hermosillo

31 de enero - 1 de febrero: vs. Sultanes de Monterrey

5-6 de febrero: vs. Bravas de León

26-27 de febrero: vs. Algodoneras de Unión Laguna

5-6 de marzo: vs. Olmecas de Tabasco

En caso de clasificar entre los cuatro mejores equipos, la postemporada iniciará el 10 de marzo, mientras que la Serie de la Reina, correspondiente a la final, está programada para comenzar el 17 de marzo de 2026.

