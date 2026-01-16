Los Mets sueltan el bombazo del invierno y firman a ESTRELLA de Toronto

En MLB, hay firmas que se sienten como “refuerzo” y otras que se sienten como declaración. Cuando un equipo suelta una cifra grande en pleno invierno, no solo compra talento: compra atención, sube la expectativa y obliga a todos a mirar su alineación con otros ojos. En Queens, ese es el tipo de movimiento que cambia la conversación de inmediato.

Bo Bichette es nuevo jugador de los Mets

Los New York Mets llegaron a un acuerdo con Bo Bichette por tres años y 126 millones de dólares, uno de los contratos más fuertes del mercado rumbo a 2026. El pacto también deja una puerta abierta a un escenario muy “moderno” en la agencia libre: incluye opciones de salida después del primer y segundo año, lo que significa que el jugador podría volver al mercado si su temporada explota y decide buscar otro gran contrato.

Más allá del dinero, el giro más llamativo está en el guion defensivo. Todo apunta a que Bichette asumirá la tercera base, una posición que no ha jugado en su carrera en Grandes Ligas, un cambio que no se toma a la ligera por el tipo de reflejos, tiros y ángulos que exige esa esquina caliente. El motivo es claro: con Francisco Lindor instalado como shortstop, la llegada de un infielder de este calibre obligaba a mover piezas si el equipo quería juntar talento sin duplicar funciones.

En el plano ofensivo, la firma tiene lógica inmediata: los Mets suman un bate derecho de impacto y elevan el techo del orden al bat. Bichette viene de una temporada sólida en producción, con contacto consistente y capacidad para cambiar un juego con un swing, justo el tipo de perfil que muchas alineaciones persiguen cuando se acercan los meses decisivos.

