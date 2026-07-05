OFICIAL: POSPONEN México vs Inglaterra de los Octavos de Final por mal clima

El partido de Octavos de Final del Mundial 2026, entre México e Inglaterra ha sido pospuesto de manera oficial debido a las condiciones climáticas adversas. La información fue publicada en el live previo de Azteca Deportes, en el que David Medrano y Carlos Guerrero lo dieron a conocer.

Las autoridades del estadio y de la FIFA activaron el Protocolo de Tormenta Eléctrica para garantizar la integridad de los aficionados, jugadores y personal, lo que obligó a detener la realización de manera momentanea de este encuentro en la cancha del Estadio Ciudad de México.



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En TV Azteca se dio a conocer el retraso del México vs Inglaterra por mal clima en el estadio Ciudad de México

Esta medida de seguridad se implementa bajo lineamientos muy específicos sobre la caída de rayos. El reglamento indica que si los radares detectan actividad eléctrica en un radio de 13 kilómetros (8 millas) alrededor del inmueble, el evento debe interrumpirse de inmediato.

El protocolo exige que transcurran 30 minutos totalmente limpios de actividad eléctrica para poder jugar. Si durante esa pausa de espera se registra una nueva descarga dentro del perímetro establecido, el reloj se reinicia a cero de manera automática.

El partido se jugaría a las 19:00 horas (hora del centro de México).

Información en desarrollo ....

Se activa protocolo de tormenta eléctrica, Estadio Ciudad de México, previo al México vs Inglaterra.

¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaterra?

El vibrante choque por el pase a los Cuartos de Final del Mundial 2026 llevará a cabo HOY domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México.

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes.

