México vs Inglaterra GRATIS y EN VIVO: ver resultado TRANSMISIÓN por TV Azteca Deportes HOY domingo 5 de julio; partido de Harry Kane vs Julián Andrés Quiñones por Octavos de final del Mundial 2026 marcador en línea, por internet y en directo

Llegó la hora cero. México se mide vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, en el que busca avanzar, por primera vez en los últimos 40 años, a los cuartos de final. El momento no podría ser mejor: la Selección Mexicana de Javier Aguirre llega con cuatro victorias en fila (vs Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador) y sin haber recibido gol en ninguno de sus cuatro partidos disputados. México vs Inglaterra, Gilberto Mora vs Harry Kane, vívelo por Azteca Deportes.

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México vs Inglaterra, juego de octavos de final del Mundial 2026

¿A qué hora inicia el partido de México vs Inglaterra?

México e Inglaterra se enfrentarán en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El estadio en el que jugarán será el Estadio Ciudad de México y será el último que se jugará en dicho estadio en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Canal para ver gratis y en vivo el partido de México e Inglaterra por el Mundial 2026

Este partido por los Octavos de Final entre México e Inglaterra se podrá ver totalmente gratis y en vivo en tv abierta mexicana en el Canal 7 y podrás verlo a partir de las 18:00 pm.

¿Dónde ver en línea el partido de México vs Inglaterra?

El partido de México e Inglaterra también podrá verse en línea gracias a la transmisión de aztecadeportes.com, donde estará disponible de manera gratuita y en vivo.

App para ver gratis el partido de México vs Inglaterra

Este encuentro estará disponible en la App de Azteca Deportes y será totalmente gratis y en vivo, solamente necesitas descargarla para poder disfrutar el encuentro de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Opciones para ver gratis el partido de México vs Inglaterra

En televisión abierta: Canal 7

En línea: aztecadeportes.com

En app: App de Azteca Deportes

¿En qué estadio se juega el partido de México vs Inglaterra?

Este encuentro por los octavos de final se disputará en el Estadio Ciudad de México y el ganador se enfrentará a Noruega en Cuartos de Final, esto después de que el equipo de Erling Haaland le ganara a Brasil su respectivo duelo por los octavos de final.

¿Si México gana contra quién va?

Si México gana su duelo de octavos de final en contra de México, tendrá que enfrentarse contra la Selección de Noruega en los cuartos de final. Ese partido se jugaría el día sábado 11 de julio de 2026.