OFICIAL: Pumas INCORPORA REFUERZO tras lesiones en Leagues Cup 2026

Los Pumas de la UNAM necesitaban de un refuerzo urgentemente después de perder a Sebastián Córdova por lesión por un lapso prolongado y la directiva puso manos a la obra para anunciar a su nueva incorporación: Israel Luna, procedente de los Tuzos del Pachuca.

Universidad Nacional anunció que el mediocampista de 24 años se unirá de inmediato al conjunto dirigido por Esteban Solari con el objetivo de jugar en el Apertura 2026. El jugador era agente libre luego de terminar su contrato con los Tuzos el pasado 30 de junio.

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El Club Universidad Nacional informa que Israel Luna es nuevo jugador de Pumas. 👊🏻🐾



El mediocampista 🇲🇽 mexicano de 24 años llega a nuestra institución procedente del Pachuca.



Israel Luna se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige el entrenador Esteban Solari,… pic.twitter.com/ZDTqeQjKvs — PUMAS (@PumasMX) August 14, 2026

El próximo partido de los auriazules será disputado este domingo 16 de agosto. Los Pumas están calendarizados para enfrentar a los Gallos del Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario a las 12:00, tiempo del centro de México, en el marco de la Jornada 4 del Apertura 2026 y podrán contar con Israel Luna como nuevo refuerzo.

¿Quién es Israel Luna, el nuevo refuerzo de Pumas?

Israel Luna es un futbolista nacido el 23 de marzo del 2002 que ha pasado toda su carrera como futbolista con el Club Pachuca. El oriundo de San Luis Potosí se unió al Sub-18 en 2020 y desde entonces ha jugado en los equipos juveniles de los Tuzos.

Su punto más alto en el futbol mexicano ocurrió durante el Apertura 2022 y el Clausura 2023, cuando fue constante en las alineaciones del club de Hidalgo bajo la gestión del entrenador Guillermo Almada. Con la llegada de Jaime Lozano fue borrado del club al ser enviado al Sub-23. Esteban Solari lo recuperó para el Apertura 2025 y pudo jugar cinco partidos de la fase regular.

De por vida, Israel Luna, el nuevo refuerzo de los Pumas, ha jugado 47 partidos con el primer equipo de Pachuca entre Liga BBVA MX, Copa de Campeones de Concacaf, Campeón de Campeones del futbol mexicano y la Leagues Cup.

En cuestiones internacionales, Luna ha representado a México en categorías inferiores como la Sub-17 en el Mundial de la categoría que se disputó en 2019 donde los aztecas cayeron ante Brasil en la final. Además, tuvo convocatorias con la Sub-20 y la Sub-23.