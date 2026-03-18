OFICIAL: Rayados de Monterrey sufre BAJA importante vs Chivas, para su partido de la jornada 12 del Clausura 2026

El partido entre Rayados Monterrey y Chivas de Guadalajara llega marcado por una ausencia clave en la zaga regiomontana. La expulsión de Víctor Guzmán en la jornada pasada deja a Rayados sin uno de sus centrales titulares en un momento donde el margen de error es mínimo.

La roja directa apareció en el empate 2-2 ante los Bravos de Juárez, un partido que parecía controlado tras la ventaja inicial, donde la acción cambió el rumbo del encuentro y ahora también condiciona el siguiente compromiso. Sin Guzmán disponible, el equipo tendrá que reacomodar su línea defensiva en un duelo exigente en casa.

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Monterrey arrastra presión por resultados recientes, además de la salida de Domenec Torrent y la llegada de Nicolás Sánchez al banquillo. A eso se suma una lista de bajas importantes que ha limitado las variantes a lo largo del torneo.

Del otro lado, Chivas aparece en un momento distinto, ell equipo dirigido por Gabriel Milito se mantiene en la parte alta de la tabla y viene de una victoria clara ante Santos Laguna, con goles de Armando González y Ricardo Marín.

Baja en defensa condiciona a Rayados ante Chivas

La ausencia de Guzmán obliga a Monterrey a modificar su estructura en un partido que puede marcar su rumbo en el torneo y poder aspirar a entrar a las Liguilla, manteniendose en los primeros ocho lugares de la tabla general.

Por su parte, Guadalajara, con mayor estabilidad, podría llegar como el líder del Clausura 2026 y buscará aprovechar cualquier desajuste en una defensa incompleta para seguir sumando puntos.

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¿Cuándo y a qué hora se juega Monterrey vs Chivas en la Jornada 12 del Clausura 2026?

El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:05 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio BBVA, casa de Rayados. Un duelo que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos, pero con puntos clave en juego en la recta media del torneo.

