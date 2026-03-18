OFICIAL: Rayados de Monterrey sufre BAJA importante vs Chivas, para su partido de la jornada 12 del Clausura 2026
Chivas llegará con ventaja sobre Rayados en su visita al Estadio BBVA
El partido entre Rayados Monterrey y Chivas de Guadalajara llega marcado por una ausencia clave en la zaga regiomontana. La expulsión de Víctor Guzmán en la jornada pasada deja a Rayados sin uno de sus centrales titulares en un momento donde el margen de error es mínimo.
La roja directa apareció en el empate 2-2 ante los Bravos de Juárez, un partido que parecía controlado tras la ventaja inicial, donde la acción cambió el rumbo del encuentro y ahora también condiciona el siguiente compromiso. Sin Guzmán disponible, el equipo tendrá que reacomodar su línea defensiva en un duelo exigente en casa.
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Monterrey arrastra presión por resultados recientes, además de la salida de Domenec Torrent y la llegada de Nicolás Sánchez al banquillo. A eso se suma una lista de bajas importantes que ha limitado las variantes a lo largo del torneo.
Del otro lado, Chivas aparece en un momento distinto, ell equipo dirigido por Gabriel Milito se mantiene en la parte alta de la tabla y viene de una victoria clara ante Santos Laguna, con goles de Armando González y Ricardo Marín.
Baja en defensa condiciona a Rayados ante Chivas
La ausencia de Guzmán obliga a Monterrey a modificar su estructura en un partido que puede marcar su rumbo en el torneo y poder aspirar a entrar a las Liguilla, manteniendose en los primeros ocho lugares de la tabla general.
Por su parte, Guadalajara, con mayor estabilidad, podría llegar como el líder del Clausura 2026 y buscará aprovechar cualquier desajuste en una defensa incompleta para seguir sumando puntos.
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¿Cuándo y a qué hora se juega Monterrey vs Chivas en la Jornada 12 del Clausura 2026?
El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo de 2026 a las 19:05 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio BBVA, casa de Rayados. Un duelo que enfrenta a dos equipos con objetivos distintos, pero con puntos clave en juego en la recta media del torneo.