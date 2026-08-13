OFICIAL: Rayados jugará contra FC Juárez en El Barrial para la Jornada 4 del Apertura 2026

Los Rayados de Monterrey Sub-21 jugarán su partido de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX contra el FC Juárez en la Cancha 1 de El Barrial. El partido está programado para comenzar a las 9:00 a.m. del próximo sábado 15 de agosto.

Lo interesante de la Cancha 1 de El Barrial es que es una copia exacta del Estadio BBVA así que es como si los jugadores juveniles de Rayados estuvieran en el estadio del equipo de primera división. Dentro de las cualidades del terreno están las medidas exactas y el mismo tipo de pasto que usa el “Gigante de Acero”.

Además, El Barrial fue una de las sedes oficiales de entrenamiento durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las selecciones de Japón y de Túnez utilizaron las instalaciones de Rayados durante su permanencia en Monterrey para el torneo internacional.

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El árbitro encargado del encuentro entre Rayados de Monterrey y FC Juárez Sub-21 será Israel de Jesús Mejía Torres. El silbante será acompañado por los abanderados Miguel Enrique Bernal Cantún y Luis Ricardo Sierra Frías. El cuarto árbitro será Jorge Alberto Rocha Resendiz.

Así va Rayados de Monterrey en la Liga BBVA MX Sub-21

Por ahora, el conjunto regio es el quinto lugar de la tabla general con seis puntos tras imponerse a Necaxa y Atlas después de caer ante Santos Laguna en la jornada inaugural del torneo de fuerzas básicas. Después de enfrentar al equipo de Torreón, Coahuila, Rayados deberá viajar a Guanajuato para enfrentar a León en el marco de la Jornada 5 del Apertura 2026 en la Cancha 2 de La Esmeralda.

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