CONFIRMADO: Rayados de Monterrey sufre BAJA de jugador titular vs Bravos de Juárez, partido de la jornada 4 del Apertura 2026

Los Rayados de Monterrey no contarán con una de sus mejores promesas cuando enfrenten a los Bravos de Juárez en la jornada 4 del Apertura 2026 de la categoría Sub-21 debido a la expulsión de Marcelo Daniel Olvera Pérez en el partido de la semana previa. El defensor del club de Nuevo León será baja por primera vez en el torneo después de desempeñarse como titular en los primeros tres partidos.

Olvera Pérez fue expulsado al 73’ del duelo ante Atlas por una conducta violenta. El defensa lateral de Rayados se enfrascó en una pelea con Gerardo Gómez, jugador de los Rojinegros, después de una falta en la banda derecha y ambos fueron echados del encuentro por el árbitro Luigi Israel Casillas Lupercio.

Te invitamos a leer: OFICIAL: Cruz Azul sufre SUSPENSIÓN de defensa para su partido de la jornada 4 vs Xolos de Tijuana

Olvera Pérez se unió a Rayados desde las categorías formativas ya que es parte de la institución desde la temporada 2021-22, cuando era parte de la Sub-14. Desde entonces, el jugador nacido en Guadalupe ha escalado en cada una de las distintas etapas.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados de Monterrey en la Liga BBVA MX?

Los Rayados de Monterrey no tienen actividad en la Liga BBVA MX durante esta semana porque se encuentran en la Leagues Cup 2026. El equipo de Matías Almeyda cayó ante Orlando City con goles de Antoine Griezzman y Tyrese Spicer, pero aún debe enfrentar a Inter Miami y a Nashville SC antes de volver a la competencia local.

Por eso, el regreso de los Rayados a la liga mexicana está calendarizado para el 15 de agosto cuando enfrenten a Bravos de Ciudad Juárez en el Estadio BBVA. El partido esta programado para comenzar a las 7:00 p.m., tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Se le cae este fichaje a Club América en el último minuto y el Apertura 2026 sigue avanzando