OFICIAL: Las selecciones que HOY jueves 25 de junio pueden calificar a los 16avos de final

La jornada de este jueves 25 de junio de 2026 es decisiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que se define la actividad de los Grupos D, E y F. Esta fecha cierra la fase de grupos para estos sectores, donde las selecciones buscarán asegurar su boleto a los 16avos de final.

Los seis partidos, que se disputan simultáneamente por grupo para evitar ventajas, definen quiénes avanzan directamente a la siguiente ronda y qué equipos mantienen vivas sus esperanzas de clasificar como uno de los mejores terceros lugares, recordemos que se clasifican únicamente los 8 mejores terceros lugares.

Grupo E (14:00 horas)

Alemania vs. Ecuador: Alemania ya tiene su boleto asegurado como líder, mientras que Ecuador llega bajo presión y necesita un resultado positivo para aspirar a la siguiente ronda.

Curazao vs. Costa de Marfil: Tras su empate histórico ante Ecuador, Curazao busca una victoria que les permita soñar con avanzar, mientras que los africanos dependen de sí mismos para certificar su clasificación tras caer ante los alemanes.

Grupo F (17:00 horas)

Japón vs. Suecia: Es uno de los duelos más atractivos del día. Ambos equipos llegan con posibilidades claras de liderar el grupo y asegurar su pase directo.

Túnez vs. Países Bajos: Tras golear a Suecia, la selección neerlandesa parte como amplia favorita para cerrar su clasificación ante un Túnez que ya está eliminado del torneo.

Grupo D (20:00 horas)

Turquía vs. Estados Unidos: Los anfitriones llegan como líderes del sector tras victorias contundentes sobre Paraguay y Australia; buscan cerrar la fase con paso perfecto.

Paraguay vs. Australia: Ambos equipos necesitan sumar al menos un punto y esperar combinaciones de resultados para intentar colarse a los 16avos como uno de los mejores terceros clasificados o en su caso como segundo lugar se su grupo.

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En resumen, por parte el Grupo E la selección de Alemania ya tiene su boleto asegurado a 16vos, sin embargo, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao necesitan sumar puntos para mantener viva la esperanza de clasificarse.

En el Grupo F Túnez ya está fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo aún puede haber movimiento en la tabla en el resto de selecciones por lo que Países Bajos, Japón y Suecia saldrán a ganar para asegurar su boleto a los 16vos de final.

En el Grupo D el primer lugar ya no se mueve, Estados Unidos lideró con autoridad para llegar a este tercer partido sin presión alguna, sin embargo, las demás posiciones aún se pueden mover, Australia, Paraguay y Turquía tienen que sumar tres puntos para buscar clasificarse a la siguiente fase.

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