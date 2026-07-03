OFICIAL: Segunda confederación se queda sin representantes en octavos de final del Mundial 2026
Australia; aunque está en Oceanía se elimina en Asia y hoy, cayó en penales ante Egipto en la ronda de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Adiós al último representante de Asia que quedaba en la Copa Mundial de la FIFA 2026; Australia. The Socceroos radican en el continente de Oceanía, sin embargo, desde hace varios años se eliminan en el continente asiático y hoy, se despidieron de la justa veraniega tras caer en penales con la Egipto de Mohamed Salah. Con esta noticia, solo quedan combinados del continente americano, europeo y africano, aunque hoy se podrían despedir Cabo Verde y Ghana.
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Tras la eliminación temprana de Nueva Zelanda en la fase de grupos, Oceanía se quedó rápidamente sin representante en Norteamérica 2026. Japón y Australia alzaron la mano por Asia en los 16avos de final, pero, para su mala fortuna, ambas quedaron eliminadas por Brasil y Egipto respetivamente.
Con este antecedente, hay tres representantes de la Concacaf (Canadá, Estados Unidos y México), Conembol (Brasil, Paraguay y se podrían sumar Argentina y Colombia), de UEFA (España, Portugal, Francia, Noruega, Bélgica y Suiza) y África (Egipto, Marruecos y posiblemente Cabo Verde y Ghana).
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Domingo 28 de junio
Canadá 1-0 Marruecos
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra 2-1 Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
Jueves 2 de julio
España 3-0 Austria
Suiza 2-0 Argelia
Portugal 2-1 Croacia
Viernes 3 de julio
Australia 1(2)-(4)1 Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana