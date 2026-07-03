OFICIAL: Segunda confederación se queda sin representantes en octavos de final del Mundial 2026

Adiós al último representante de Asia que quedaba en la Copa Mundial de la FIFA 2026; Australia. The Socceroos radican en el continente de Oceanía, sin embargo, desde hace varios años se eliminan en el continente asiático y hoy, se despidieron de la justa veraniega tras caer en penales con la Egipto de Mohamed Salah. Con esta noticia, solo quedan combinados del continente americano, europeo y africano, aunque hoy se podrían despedir Cabo Verde y Ghana.

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Tras la eliminación temprana de Nueva Zelanda en la fase de grupos, Oceanía se quedó rápidamente sin representante en Norteamérica 2026. Japón y Australia alzaron la mano por Asia en los 16avos de final, pero, para su mala fortuna, ambas quedaron eliminadas por Brasil y Egipto respetivamente.

Con este antecedente, hay tres representantes de la Concacaf (Canadá, Estados Unidos y México), Conembol (Brasil, Paraguay y se podrían sumar Argentina y Colombia), de UEFA (España, Portugal, Francia, Noruega, Bélgica y Suiza) y África (Egipto, Marruecos y posiblemente Cabo Verde y Ghana).

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Canadá 1-0 Marruecos

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España 3-0 Austria

Suiza 2-0 Argelia

Portugal 2-1 Croacia

Viernes 3 de julio

Australia 1(2)-(4)1 Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

