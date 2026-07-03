VÍDEO: El gol de Lionel Messi que pone a Argentina en ventaja contra Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026

Parace que no hay método para evitar un gol de Lionel Messi en contra en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026. El 10 de la Albiceleste volvió a aparecer en la justa veraniega y tiene a su equipo con ventaja ante Cabo Verde en duelo por 16avos de final en la cancha de Miami, Florida.

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El ahora jugador del Inter Miami siempre tiene formas de sorprendernos y hoy no fue la excepción. Trazo al espacio por parte de Lisandro Martínez que bajó cun una elegancia espectacular el 10 con la parte externa del botín y de bote pronto mandó el esférico al fondo de las redes para vencer al ya mítico Vozinha. Con este tanto, el nacido en Rosario llegó a siete goles en la presente justa mundialista y lidera la tabla de romperredes en Nortamérica 2026.

¡Gool de Argentina!



Messi controla de gran forma dentro del área y define con categoría para abrir el marcador ante Cabo Verde. pic.twitter.com/hq0MavDTcJ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 3, 2026

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra 2-1 Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

Jueves 2 de julio

España 3-0 Austria

Suiza 2-0 Argelia

Portugal 2-1 Croacia

Viernes 3 de julio

Australia 1(2)-(4)1 Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana

