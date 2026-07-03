VÍDEO: El gol de Lionel Messi que pone a Argentina en ventaja contra Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026
El 10 de la Albiceleste apareció en el área caboverdiana para abrir el marcador con un gol a la altura de la justa, de momento, es el líder en tantos del torneo.
Parace que no hay método para evitar un gol de Lionel Messi en contra en la presente Copa Mundial de la FIFA 2026. El 10 de la Albiceleste volvió a aparecer en la justa veraniega y tiene a su equipo con ventaja ante Cabo Verde en duelo por 16avos de final en la cancha de Miami, Florida.
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El ahora jugador del Inter Miami siempre tiene formas de sorprendernos y hoy no fue la excepción. Trazo al espacio por parte de Lisandro Martínez que bajó cun una elegancia espectacular el 10 con la parte externa del botín y de bote pronto mandó el esférico al fondo de las redes para vencer al ya mítico Vozinha. Con este tanto, el nacido en Rosario llegó a siete goles en la presente justa mundialista y lidera la tabla de romperredes en Nortamérica 2026.
¡Gool de Argentina!— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 3, 2026
Messi controla de gran forma dentro del área y define con categoría para abrir el marcador ante Cabo Verde. pic.twitter.com/hq0MavDTcJ
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra 2-1 Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
Jueves 2 de julio
España 3-0 Austria
Suiza 2-0 Argelia
Portugal 2-1 Croacia
Viernes 3 de julio
Australia 1(2)-(4)1 Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana