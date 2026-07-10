OFICIAL: El segundo clasificado a las semifinales del Mundial 2026™

En un partido que rozó la perfección táctica y mantuvo las pulsaciones al límite, la selección de España se convirtió de manera oficial en el segundo clasificado a las semifinales del Mundial 2026™. Sobre la cancha del colosal Los Angeles Stadium, La Furia Roja hizo valer su jerarquía continental al derrotar a una indomable selección de Bélgica este viernes 10 de julio, sellando con letras de oro su boleto a la ronda de los cuatro mejores del planeta.

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El combinado dirigido por Luis de la Fuente supo sufrir ante la ofensiva más incisiva de todo el certamen. Los Diablos Rojos de Rudi García apretaron las tuercas y pusieron a prueba el área ibérica en múltiples ocasiones, pero España demostró por qué posee el escudo defensivo más sólido en la historia de las Copas del Mundo. Con un Unai Simón imperial bajo los tres postes y un Rodri que dictó los tiempos en la medular del terreno de juego, el cuadro español aguantó los embates para propinar el golpe definitivo y amarrar el resultado.

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Con este histórico resultado en territorio californiano, España rompe una barrera mental y futbolística que arrastraba desde hace 16 años. El combinado español se instala en unas semifinales mundialistas por primera vez desde la legendaria edición de Sudáfrica 2010, aquella mítica justa donde terminaron levantando el trofeo de campeones del mundo.

La victoria no solo consolida la gestión y el recambio generacional comandado por Luis de la Fuente, sino que perfila un choque de proporciones épicas en la antesala de la gran final. España se medirá cara a cara ante la poderosa Francia de Kylian Mbappé, escuadra que accedió previamente como el primer clasificado tras dejar en el camino a Marruecos. El duelo europeo paralizará al mundo entero y revivirá la ardiente rivalidad de la Nations League 2025.

¿En qué fecha y hora se jugará el partido Francia vs España?

La FIFA ha ratificado las coordenadas definitivas para el espectacular enfrentamiento que definirá al primer finalista de la Copa del Mundo: