OFICIAL: El segundo partido definido de cuartos de final del Mundial 2026

Duelo potentísimo en los cuartos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026; Noruega se enfrentará a Inglaterra por un lugar entre los cuatro mejores de la competición. Tanto los nórdicos como los británicos se fajaron ante dos de los mejores combinados nacionales del continente americano en octavos de final (Brasil y México) y ahora, tratarán de meterse en la siguiente ronda de la justa veraniega que se lleva a cabo en Norteamérica.

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Será este próximo sábado 11 de julio en punto de las 3:00 pm desde la cancha de Miami cuando Harry Kane y Erling Haaland se vean las caras frente a frente en el torneo más grande del balompié. Tanto Noruega como Inglaterra saben lo que es sufrir un partido y sacarlo adelante, por lo que se espera un duelo de poder a poder. Por si los ingredientes fueran pocos, el ariete del Manchester City como el del Bayern Munich están peleando la cima con siete y seis goles respectivamente, por lo que el que salga eliminado también se podría despedir del título de goleo.

Cuartos de final definidos del Mundial 2026

Francia vs Marruecos - jueves 9 de julio a las 2:00 pm desde Boston

Noruega vs Inglaterra - sábado 11 de julio a las 3:00 pm desde Miami

Octavos de final al momento del Mundial 2026

Sábado 4 de julio de 2026

Canadá 0-3 Marruecos — 11:00 | Estadio NRG, Houston

Paraguay 0-1 Francia — 15:00 | Lincoln Financial Field, Filadelfia

Domingo 5 de julio de 2026

Brasil 1-2 Noruega — 14:00 | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey

México 2-3 Inglaterra — 18:00 | Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio de 2026



Portugal vs España — 13:00 | AT&T Stadium, Dallas/Arlington

Estados Unidos vs Bélgica — 18:00 | Lumen Field, Seattle

Martes 7 de julio de 2026

