Portugal y España se medirán en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una final adelantada, ya que ambas selecciones son consideradas las candidatas al título. Es por ello que Cristiano Ronaldo salió a conferencia de prensa en la previa del duelo que será transmitido por Azteca Deportes. CR7 habló del encuentro y ya hasta predijo el resultado.

El portugués declaró que el partido contra los españoles será especial, ya que le tiene un cariño especial al país, pues fue donde alcanzó su prime con el Real Madrid, donde juega Vinícius, que perdió con Brasil ante Noruega. Pese a que el capitán de los lusitanos mencionó que los españoles son favoritos, él confía en los suyos.

Cristiano Ronaldo predice cómo saldrá Portugal vs España: “Tengo la sensación que...”|Seleções de Portugal

“España, teóricamente, es favorita porque ya ganó, pero lo de mañana es diferente. Me encanta jugar contra España porque siempre son buenos partidos. Tengo la sensación de que vamos a ganar”, declaró Ronaldo en conferencia de prensa.

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La confianza de Cristiano Ronaldo hacia los suyos

Cristiano se mostró tranquilo en la conferencia de prensa, algo inusual en él, pues está consciente de que será su último baile en las justas mundialistas, luego de conquistar lo que muy pocos jugadores podrían igualar: disputar 6 torneos internacionales con su selección y no solo jugar, sino anotar en las distintas ediciones.

“Te voy a ser sincero. Independientemente de lo que pase mañana, saldré de aquí con la conciencia tranquila. He jugado en la selección y en los clubes por pasión. Pase lo que pase, mañana estaré feliz”, sentenció el capitán de Portugal.

Finalmente, el Comandante aseguró que la plantilla de Portugal es un grupo fuerte y que los une la memoria de Diogo Jota, quien perdiera la vida hace un año por un accidente automovilístico. Asimismo, refirió que este mundial será el que más recordará.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.