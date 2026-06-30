OFICIAL: Técnico despedido en plenos 16avos de final del Mundial 2026

Fin a la era de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay, el ''Loco'' no seguirá al mando del cuadro charrúa tras la sorpresiva eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en fase de grupos. La Garra Charrúa no consiguió un solo triunfo en un sector que compartía con Arabia Saudita, Cabo Verde y España y con solo dos puntos conseguidos ni siquiera se pudo meter como uno de los mejores terceros lugares a la ronda de 16avos de final del Mundial 2026.

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A través de un comunicado oficial, la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) dio a conocer la noticia tras el fracaso en Norteamérica 2026 y le desearon la mejor de las suertes al estratega argentino en sus futuros proyectos.

Cabe recordar que, antes del partido ante España, se habló de un vestidor roto entre jugadores estelares como Federico Valverde y Darwin Núñez con su estratega. Por lo que lucía muy complicado un resultado favorable del cuadro uruguayo ante la selección ibérica en Guadalajara.

16avos de final del Mundial 2026 al momento

Domingo 28 de junio

Sudáfrica 0-1 Canadá

Lunes 29 de junio

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay

Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.

Martes 30 de junio

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia vs Suecia

México vs Ecuador

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs Congo

Bélgica vs Senegal

Estados Unidos vs Bosnia

Jueves 2 de julio

Suiza vs Argelia

Portugal vs Croacia

Viernes 3 de julio

Australia vs Egipto

Argentina vs Cabo Verde

Colombia vs Ghana