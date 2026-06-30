OFICIAL: Técnico despedido en plenos 16avos de final del Mundial 2026
Marcelo Bielsa no estará más a cargo de la Selección de Uruguay tras caer ante España y quedar eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Fin a la era de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay, el ''Loco'' no seguirá al mando del cuadro charrúa tras la sorpresiva eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en fase de grupos. La Garra Charrúa no consiguió un solo triunfo en un sector que compartía con Arabia Saudita, Cabo Verde y España y con solo dos puntos conseguidos ni siquiera se pudo meter como uno de los mejores terceros lugares a la ronda de 16avos de final del Mundial 2026.
Te puede interesar: OFICIAL: Así queda el Grupo H del Mundial 2026, tras los juegos de Uruguay vs España y Cabo Verde vs Arabia Saudita
A través de un comunicado oficial, la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) dio a conocer la noticia tras el fracaso en Norteamérica 2026 y le desearon la mejor de las suertes al estratega argentino en sus futuros proyectos.
Cabe recordar que, antes del partido ante España, se habló de un vestidor roto entre jugadores estelares como Federico Valverde y Darwin Núñez con su estratega. Por lo que lucía muy complicado un resultado favorable del cuadro uruguayo ante la selección ibérica en Guadalajara.
16avos de final del Mundial 2026 al momento
Domingo 28 de junio
Sudáfrica 0-1 Canadá
Lunes 29 de junio
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1(3)-(4)1 Paraguay
Países Bajos 1(2)-(3)1 Marruecos.
Martes 30 de junio
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia vs Suecia
México vs Ecuador
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs Congo
Bélgica vs Senegal
Estados Unidos vs Bosnia
Jueves 2 de julio
Suiza vs Argelia
Portugal vs Croacia
Viernes 3 de julio
Australia vs Egipto
Argentina vs Cabo Verde
Colombia vs Ghana