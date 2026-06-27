OFICIAL: Así queda el Grupo H del Mundial 2026, tras los juegos de Uruguay vs España y Cabo Verde vs Arabia Saudita

España superó por la mínima a Uruguay y se quedó con el primer lugar del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Además, “La Roja” logró garantizar su participación en 16avos, donde enfrentará al segundo lugar del grupo J, que apunta a ser Austria o Argelia. El equipo de Luis de la Fuente acabó su participación en la fase de grupos sin encajar ningún gol en contra y logró marcar cinco veces.

Por su parte, Cabo Verde consiguió un resultado histórico al empatar con Arabia Saudita y clasificar a la primera ronda de eliminación directa en su debut en Copas del Mundo al acabar la fase de grupos con tres puntos. Ahora, enfrentará a Argentina en la ronda de dieciseisavos de final. El combinado africano era una de las cuatro selecciones debutantes en la edición celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Los uruguayos fueron la decepción de la Conmebol al ser el único equipo de su confederación que no avanzó a la siguiente ronda. El equipo de Marcelo Bielsa se quedó fuera luego de sumar puntos tras los empates contra los árabes y los caboverdianos. Todo apunta a que el ciclo del estratega argentino con el cuadro celeste llegará a su fin más pronto que tarde por el fracaso en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Arabia Saudita quedó en el fondo del Grupo H luego de sumar dos puntos debido a sus empates contra los sudamericanos y los africanos. Lo que los sentenció fue su dolorosa derrota contra los españoles, donde recibieron cuatro goles en contra. Los “Halcones Verdes” no han podido ganar en una Copa del Mundo desde que vencieron a Argentina en Qatar 2022.

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Así quedó el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™