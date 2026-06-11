Christian Martinoli se deshace de elogios con Julián Quiñones: ''Perdóname, yo no te quería, pero perdóname..’'(VÍDEO)

Hubo reconciliación, el primer gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue cortesía de Julián Quiñones y Christian Martinoli hizo paz con el ariete de la Selección Mexicana. El máximo goleador de la Saudi Pro League llevó su gran momento en clubes y lo trasladó al balompié de selecciones para encaminar el primer triunfo de nuestro país en la justa mundialista.

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''Perdóname Quiñones, yo no te quería, pero perdóname'', fue como narró de gran manera Christian Martinoli en la transmisión de TV Azteca Deportes de este partido. El delantero del Al Qadsiah se 'salió' en el partido contra los sudafricanos y merecidamente fue galardonado con el premio al Mejor Jugador del Partido que otorga la FIFA tras el silbatazo final.

¡Llega el primero! 🥹



Julián Quiñones rescata el balón y hace una diagonal al área para vencer a Williams y así hacer el primero gol de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️… YA LO GANA MÉXICO#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #MiSelecciónAzteca #ElMundialXAzteca… pic.twitter.com/Hht1SWIHq7 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 11, 2026

Le ganó la carrera a Alexis Vega

Una de las grandes dudas que tenía Javier Aguirre en su 11 inicial era el de quien acompañaría a Raúl Alonso Jiménez en la banda izquierda de la Selección Mexicana de Futbol. Hoy, el 'Vasco' se decantó por Quiñones y parece que no erró en su elección. El ex futbolista del Atlas de Guadalajara fue vital para el triunfo de México y ha ganado puntos para seguir como titular y dejar en el banquillo a Alexis Vega.

El jugador del Toluca se recuperó de una lesión fuerte y poco a poco retoma sensaciones, por otro lado, Quiñones vive un extraordinario momento en su carrera profesional. Se llevó el título de goleo en el balompié de Arabia Saudita dejando con las ganas a figuras como Cristiano Ronaldo, Roger Martínez e Ivan Toney, renovó con el Al Qadsiah y es titular con el cuadro mexicano.