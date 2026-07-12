OFICIAL: Las selecciones ELIMINADAS del Mundial 2026 hoy sábado 11 de julio

Y quedaron cuatro selecciones nacionales en la Copa Mundial de la FIFA 2026; Argentina, España, Francia e Inglaterra. Cuatro combinados nacionales que ya saben los que es levantar el trofeo internacional y dejaron afuera a cuatro combinados que buscaban entrar a la élite del futbol de selecciones. Noruega y Suiza se quedaron con las ganas de estar en las semifinales de la justa veraniega y nos despedimos de dos combinados que sorprendieron a propios y extraños en Norteamérica 2026.

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A primera hora, la Selección de Inglaterra consiguió su pase a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras vencer a su similar de Noruega en los tiempos extra gracias a un tanto de Jude Bellingham al minuto 93. El volante del Real Madrid firmó un doblete ante los nórdicos y el cuadro británico sueña con ganar su segunda Copa Mundial de la FIFA. Poco después, Kansas City fue el escenario para que la Albiceleste venciera a Suiza por 3-1 en tiempos extra y que el cuadro sudamerican continúe soñando despierto en el continente americano.

La expulsión de Breel Embolo le abrió la puerta a la Argentina para sentenciar el compromiso y fue Julián Álvarez quien encontró la llave del cerrojo suizo con un golazo de otro partido. Lautaro Martínez le puso la cereza en el pastel con un gol a minutos del pitazo final y así, la Albiceleste sueña con campeonar una vez más.

Los partidos de los Cuartos de Final del Mundial 2026