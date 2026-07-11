Cruz Azul hizo oficial a Joel Huiqui como su entrenador, luego de que conquistara la décima. Pero la directiva y el propio exjugador quieren a toda costa el bicampeonato, por lo que tomaron la importante decisión de integrar de nueva cuenta al cuerpo técnico de Martín Anselmi tras su polémica salida.

Mientras Anselmi se quiere llevar a toda costa a Alexis Gutiérrez al Elche, Facundo Oreja y Diego Bottaioli serán los nuevos integrantes del cuerpo técnico de Huiqui. Lo anterior, ya que el equipo del argentino cautivó a los aficionados celestes, pese a que no pudieron concretar su buen paso con un título.

OFICIAL: El cuerpo técnico de Martín Anselmi vuelve a Cruz Azul tras su polémica salida|Conejo Azul

Los auxiliares que se incorporan a Cruz Azul

Martín se fue por la puerta de atrás del conjunto de la Noria, luego de que le llegara una oferta de Porto. Con ello, también se marcharon 2 elementos que fueron cruciales para que la Máquina tuviera un par de grandes torneos y fuera el principal candidato al título.

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Facundo Oreja regresó a Cruz Azul para tomar el rol de auxiliar técnico principal de Joel Huiqui y así aspirar por el bicampeonato de la Liga BBVA MX.

Diego Bottaioli: El preparador físico será el encargado de poner en buena forma a la plantilla y así lograr el objetivo del club para el Apertura 2026.

Debut de Cruz Azul en el Apertura 2026

La Máquina debuta en el Apertura 2026 el viernes 17 de julio, cuando visite a Atlético de San Luis. El partido está pactado para iniciar a las 7 de la tarde (hora centro de México). No obstante, el club no tendrá equipo completo, pues falta que se integren los jugadores que participaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con sus respectivas selecciones, tales como Willer Ditta y Erik Lira.