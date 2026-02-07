OFICIAL: Tigres anuncia a su nuevo delantero ESTRELLA para el Clausura 2026

Rodrigo “El Búfalo” Aguirre es nuevo jugador de Tigres, La llegada del delantero uruguayo quedó confirmada el viernes 6 de febrero, poniendo fin a los rumores que circulaban desde hace semanas.

Aguirre llega a la UANL en compra definitiva procedente del América, con un contrato que sería por tres años, y ocupará el lugar que dejaría Nico Ibáñez, quien saldría de la institución, aún sin ser confirmado por el club. La operación, de acuerdo con distintos reportes, la transferencia rondó los 3 millones de dólares, reflejando una apuesta fuerte de la directiva por un delantero de potencia y experiencia en la Liga MX.

Los números del "Búfalo" Aguirre en la Liga BBVA MX

En su paso más reciente con las Águilas, el “Búfalo” disputó 65 partidos y anotó 15 goles, siendo un recurso clave como revulsivo en el equipo que logró el tricampeonato, aunque perdió protagonismo en el inicio de 2026.

Su historial en México incluye una etapa complicada con Rayados (63 partidos, 9 goles) y su mejor versión con Necaxa, donde marcó 12 goles en 38 encuentros, rendimiento que lo catapultó a clubes de mayor peso. A sus 31 años, Aguirre llega a Tigres con casi 100 goles en su carrera profesional y el reto de reencontrarse con su mejor nivel, ahora vestido de auriazul.