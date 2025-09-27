OFICIAL: Toluca firma a cuatro cracks en pleno Torneo Apertura 2025

Los Diablos Rojos aseguraron su futuro en pleno Torneo Apertura 2025 tras renovar a cuatro de sus piezas fundamentales en la conquista del título número 11 en su historia. Antonio Turco Mohamed, Marcel Ruíz, Alexis Vega y Jesús ‘Canelo’ Angulo extendieron su vínculo con el club mexiquense y con ello, el bicampeonato rojo no se puede descartar.

A través de sus redes sociales y con un vídeo encabezado por el ‘Turco’ se dio a conocer la gran noticia que puso a miles de seguidores de los Diablos Rojos felices. Mohamed más su cuerpo técnico, el contención clave que sonaba para ir a Inglaterra o a Brasil, un revulsivo que resuelve partidos y posiblemente su mejor jugador estarán por lo menos un semestre más en la capital del Estado de México y se disipan los rumores que ponían fuera a alguno de los antes mencionados.

En busca del bicampeonato

Los actuales monarcas del futbol mexicano son desde ya candidatos al título del Torneo Apertura 2025 ya que actualmente son segundos de la clasificación general con 22 unidades a tan solo dos puntos de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Siete victorias, un empate y dos derrotas registran los pupilos de Mohamed en el presente semestre y en la pasada jornada dieron un golpe sobre la mesa tras golear a los Rayados de Monterrey en el Estadio Nemesio Diez en una noche triste para Sergio Ramos .

Finalmente, se podrían poner como líderes del torneo si logran sacar las tres unidades ante los Cañoneros de Mazatlán en su partido correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025 y Cruz Azul no logra conseguir la victoria en la frontera contra los Xolos de Tijuana de Sebastián Abreu.