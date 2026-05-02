OFICIAL: Los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se jugarán a las 9am
Rumbo a las Semifinales de la Liga BBVA MX en el Clausura 2026, varias series se jugarán a la misma hora
La fase de vuelta de los Cuartos de Final de la categoría Sub-21 de la Liga MX tendrá una jornada decisiva este fin de semana, con los cuatro partidos disputándose en un mismo horario para definir a los equipos que avanzarán a las semifinales del Clausura 2026.
Tras los resultados de ida, varias series llegan abiertas y con alta intensidad competitiva, mientras que otras presentan ventajas importantes que podrían marcar el rumbo de la eliminatoria. Los encuentros prometen un cierre de alta exigencia, con los ocho clubes buscando mantenerse con vida en el torneo.
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¿A qué hora se jugarán los Cuartos de Final Sub-21?
Los partidos de vuelta de los Cuartos de Final Sub-21 se disputarán este sábado a las 9:00 de la mañana, todos de manera simultánea, en una jornada que definirá a los cuatro semifinalistas del campeonato.
Partidos de vuelta de Cuartos de Final Sub-21:
- Toluca FC vs FC Juárez
Global: Toluca tiene ventaja de 3-0 tras el partido de ida.
- Pumas de la UNAM vs Club América
Global: empate 1-1.
- Atlas FC vs Chivas de Guadalajara
Global: empate 1-1.
- Pachuca vs Monterrey
Global: Pachuca llega con ventaja en la serie de 2-1.
El líder general del torneo fue Club América, equipo que terminó la fase regular con 28 puntos y que buscará mantener su condición de favorito en la categoría. Con ello, la jornada de este fin de semana será clave para definir a los cuatro equipos que seguirán en la pelea por el título del Clausura 2026.
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⚽ Se vienen los Cuartos de Final de la categoría #Sub21… ¿ya están preparados?— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 28, 2026
Por acá les comparto cuándo se juega cada partido. 👇#Clausura2026 pic.twitter.com/oGU9L1Msn5