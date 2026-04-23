¿Cuál es el once ideal de los jugadores que nunca disputaron una Copa Mundial de la FIFA?

La Copa Mundial de la FIFA es el escenario en donde todos los jugadores sueñan llegar, aunque muchos tienen una historia sorprendente dentro de la justa mundialista, marcando goles y consiguiendo récords que van a ser recordados por años. Existe la otra cara de la moneda, futbolistas que nunca llegaron a cumplir su sueño.

En muchas ocasiones, una lesión los dejó fuera de la Copa Mundial de la FIFA, también hay casos en donde una decisión técnica les quitó la oportunidad o simplemente nacieron en un país que poco puede hacer en las eliminatorias mundialistas y jugadores con gran talento quedan fuera.

¡Briaaaaan, cómo fallaste eso! | Necaxa vs Chivas | Jornada 16 | CL 2026 | Liga MX

¿Cuál es el once ideal de jugadores que nunca fueron a la Copa Mundial de la FIFA?

En la portería el dueño sería el portero alemán, Bert Trautmann, quien es una leyenda en el futbol de su país, pero nunca tuvo la oportunidad de ir a una Copa Mundial de la FIFA. Su carrera la hizo en Inglaterra, siendo un histórico del Manchester City.

Los tres defensores que nunca fueron a una Copa Mundial de la FIFA, con el alemán Bernd Schuster, quien renunció a su selección por temas con la directiva. Ryan Giggs, quien nunca logró clasificar con Gales a la justa mundialista y el finlandés Sami Hyypia, quien es una leyenda de su país y del conjunto inglés del Liverpool.

El mediocampo sería comandado por Valentino Mazzola, quien perdió la vida en el accidente aéreo conocido como la ‘Tragedia de Superga’, antes de la edición de Brasil 1950. Acompañado del francés Éric Cantona, quien tuvo una carrera llena de polémicas y sanciones que lo alejaron de su selección, hasta que él decidió anunciar su retiro.

Finalmente, Alfredo Di Stéfano una leyenda del futbol, pero que jamás fue a una Copa Mundial de la FIFA, aunque representó a España y Argentina, por diferentes circunstancias la justa mundialista se perdió su talento.

Los extremos que nunca fueron a una Copa Mundial de la FIFA, son George Best, leyenda del Manchester United, pero que nunca clasificó a la justa mundialista con Irlanda del Norte.

Por otro lado, George Weah, quien tiene el mismo caso, pues Liberia nunca ha clasificado a la Copa Mundial de la FIFA. Finalmente, la delantera estaría conformada por Arsenio Erico, quien se retiró un año antes de que Paraguay fuera a la edición de Brasil de 1950.

Alberto Spencer es el máximo goleador de la Copa Libertadores, aunque su talento era demasiado, Ecuador fue a su primera Copa Mundial de la FIFA hasta la edición de Corea-Japón 2002.

