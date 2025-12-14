GOOOL de Orbelín Pineda que guía al triunfo al AEK Atenas

Orbelín Pineda vuelve anotar con su equipo AEK Atenas en la contundente goleada de 5-0 frente al Panetolikos, correspondiente a la jornada 14 de la Superliga de Grecia.

El mediocampista mexicano anotó al minuto 26, cuando aprovechó un balón dentro del área y con un disparo a bocajarro mandó la pelota al fondo de la red para abrir el marcador 0-1. Su gol encaminó la goleada del conjunto ateniense, que dominó de principio a fin y reafirmó su candidatura al título.

Con este gol, Orbelín Pineda suma 4 goles y 2 asistencias en la temporada 2025-26 en todos los torneos, consolidándose como pieza clave en el esquema del técnico serbio Marko Nikolic. Su aporte ofensivo ha sido fundamental para mantener al AEK en la pelea por el liderato, además de destacar en la competencia europea Conference League.

El triunfo dejó al AEK Atenas en la segunda posición de la Superliga, con 34 puntos en 14 partidos, producto de 11 victorias, un empate y dos derrotas. El equipo se mantiene a la caza del Olympiacos, líder con 35 unidades, en una lucha cerrada por el campeonato.

26’ Έπειτα από φάση διαρκείας, ο Πινέδα με πλασέ από κοντά στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!!!#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgr pic.twitter.com/LV4q1UozZy — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 14, 2025

La actuación del seleccionado mexicano confirma su buen momento en el futbol europeo. Desde su llegada al AEK en 2023, el mexicano se ha ganado un lugar indiscutible en el once titular y se ha convertido en referente para la afición griega. Su capacidad para llegar al área, asociarse con sus compañeros y definir jugadas lo han convertido en uno de los mediocampistas más completos de la liga griega.

El AEK Atenas busca repetir la hazaña de la temporada 2022-23 de conseguir el título de campeón del futbol helénico. Con jugadores como Pineda en gran nivel, el equipo mantiene intactas sus aspiraciones de volver a levantar el trofeo y consolidarse como uno de los clubes más dominantes del país.

