Orbelín Pineda y el AEK Atenas ya conocen a su rival en Octavos de Final de la UEFA Conference League
El equipo del mexicano Orbelín Pineda enfrentará al NK Celje de Serbia en los octavos de final de la UEFA Conference League
El AEK Atenas de Orbelín Pineda ya tiene rival para los octavos de final de la UEFA Conference League: se medirá ante el NK Celje, uno de los equipos que sorprendió en la primera fase del torneo por su competitividad y capacidad ofensiva.
El conjunto griego cerró la fase inicial con números sólidos. Sumó 13 puntos tras seis jornadas, con cuatro victorias, un empate y una sola derrota. En ese tramo marcó 14 goles y recibió siete, cifras que reflejan equilibrio entre ataque y defensa, en ese esquema, Orbelín Pineda ha sido un elemento clave, aportando dinámica, movilidad entre líneas y generación de oportunidades.
Del otro lado estará el Celje, que acumuló nueve puntos en la fase de grupos y logró resultados importantes para asegurar su clasificación. El equipo esloveno destacó por su contundencia en momentos decisivos y por aprovechar su localía, donde consiguió una victoria relevante que impulsó sus aspiraciones europeas.
La eliminatoria se disputará a ida y vuelta en marzo, con el primer encuentro en Eslovenia y la definición en Atenas. Para el AEK, el objetivo es imponer su experiencia continental y su fortaleza como local; para el Celje, el reto será repetir el rendimiento mostrado en la fase previa y buscar otra sorpresa.
El futbolista mexicano registra 2 asistencias en la competición europea en donde disputó las 6 jornadas de la primera fase con el AEK de Atenas.
Con ambos equipos respaldados por estadísticas positivas en la primera ronda, la serie promete intensidad y un duelo táctico interesante en la lucha por un lugar en los cuartos de final.