Orbelín Pineda y el AEK Atenas ya conocen a su rival en Octavos de Final de la UEFA Conference League

El AEK Atenas de Orbelín Pineda ya tiene rival para los octavos de final de la UEFA Conference League: se medirá ante el NK Celje, uno de los equipos que sorprendió en la primera fase del torneo por su competitividad y capacidad ofensiva.

El conjunto griego cerró la fase inicial con números sólidos. Sumó 13 puntos tras seis jornadas, con cuatro victorias, un empate y una sola derrota. En ese tramo marcó 14 goles y recibió siete, cifras que reflejan equilibrio entre ataque y defensa, en ese esquema, Orbelín Pineda ha sido un elemento clave, aportando dinámica, movilidad entre líneas y generación de oportunidades.

Del otro lado estará el Celje, que acumuló nueve puntos en la fase de grupos y logró resultados importantes para asegurar su clasificación. El equipo esloveno destacó por su contundencia en momentos decisivos y por aprovechar su localía, donde consiguió una victoria relevante que impulsó sus aspiraciones europeas.

La eliminatoria se disputará a ida y vuelta en marzo, con el primer encuentro en Eslovenia y la definición en Atenas. Para el AEK, el objetivo es imponer su experiencia continental y su fortaleza como local; para el Celje, el reto será repetir el rendimiento mostrado en la fase previa y buscar otra sorpresa.

El futbolista mexicano registra 2 asistencias en la competición europea en donde disputó las 6 jornadas de la primera fase con el AEK de Atenas.

Con ambos equipos respaldados por estadísticas positivas en la primera ronda, la serie promete intensidad y un duelo táctico interesante en la lucha por un lugar en los cuartos de final.