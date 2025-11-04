¡SE CANCELA! Jake Paul y Gervonta Davis no pelearán el 14 de Noviembre

El esperado combate entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis, programado para el 14 de noviembre de 2025 en Miami, fue oficialmente cancelado. La promotora Most Valuable Promotions (MVP), propiedad de Paul, confirmó que el evento no se realizará “por causas ajenas al equipo del youtuber”. Con esto, uno de los duelos más mediáticos del año se desmorona antes de llegar al cuadrilátero.

El motivo principal de la cancelación son las acusaciones legales que enfrenta Gervonta Davis en el condado de Miami-Dade. El boxeador fue demandado por presunta agresión física, secuestro y privación ilegal de libertad, lo que generó un conflicto con las autoridades locales y las comisiones atléticas involucradas en la organización del evento.

Te podría interesar: EA Sports FC 26 o Pokémon: Z-A; ¿qué videojuego tiene más ventas en uno de los mercados más grandes del mundo?

La cancelación representa un golpe financiero enorme. Según estimaciones de portales especializados como BoxingScene y Marca, Jake Paul iba a recibir una bolsa cercana a los 50 o 60 millones de dólares, la más alta de su carrera.

Por su parte, Gervonta Davis, considerado uno de los boxeadores más explosivos del momento, tenía garantizada una cifra entre 30 y 40 millones de dólares, además de una participación en los ingresos por “pay per view” y patrocinadores. En total, el evento se calculaba en más de 100 millones de dólares en ganancias, lo que lo habría convertido en uno de los espectáculos más lucrativos del año.

Te podría interesar: Chun-Li llega a FATAL FURY: City of the Wolves este invierno y expande el histórico crossover con Street Fighter

Luis “Pantera” Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca

MVP anunció que Paul volverá al ring en 2025 con otro oponente, aunque aún no hay nombre confirmado. Davis, por su parte, deberá resolver sus problemas legales antes de pensar en una nueva pelea.

