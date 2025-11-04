deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Box Azteca
Nota

¡SE CANCELA! Jake Paul y Gervonta Davis no pelearán el 14 de Noviembre

El famoso youtuber no enfrentará al dos veces campeón del mundo Gervonta Davis, luego de una cancelación de último minuto para el 14 de Noviembre en Miami

millones-jake-paul-ganara-vence-gervonta-davis-ko.jpg
Instagram: Jake Paul
Iván Alfie
Box Azteca
Compartir

El esperado combate entre Jake Paul y Gervonta “Tank” Davis, programado para el 14 de noviembre de 2025 en Miami, fue oficialmente cancelado. La promotora Most Valuable Promotions (MVP), propiedad de Paul, confirmó que el evento no se realizará “por causas ajenas al equipo del youtuber”. Con esto, uno de los duelos más mediáticos del año se desmorona antes de llegar al cuadrilátero.

El motivo principal de la cancelación son las acusaciones legales que enfrenta Gervonta Davis en el condado de Miami-Dade. El boxeador fue demandado por presunta agresión física, secuestro y privación ilegal de libertad, lo que generó un conflicto con las autoridades locales y las comisiones atléticas involucradas en la organización del evento.

Te podría interesar: EA Sports FC 26 o Pokémon: Z-A; ¿qué videojuego tiene más ventas en uno de los mercados más grandes del mundo?

La cancelación representa un golpe financiero enorme. Según estimaciones de portales especializados como BoxingScene y Marca, Jake Paul iba a recibir una bolsa cercana a los 50 o 60 millones de dólares, la más alta de su carrera.

Por su parte, Gervonta Davis, considerado uno de los boxeadores más explosivos del momento, tenía garantizada una cifra entre 30 y 40 millones de dólares, además de una participación en los ingresos por “pay per view” y patrocinadores. En total, el evento se calculaba en más de 100 millones de dólares en ganancias, lo que lo habría convertido en uno de los espectáculos más lucrativos del año.

Te podría interesar: Chun-Li llega a FATAL FURY: City of the Wolves este invierno y expande el histórico crossover con Street Fighter

Luis “Pantera” Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca

MVP anunció que Paul volverá al ring en 2025 con otro oponente, aunque aún no hay nombre confirmado. Davis, por su parte, deberá resolver sus problemas legales antes de pensar en una nueva pelea.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Alfie

Autor / Redactor

Iván Alfie

Te Recomendamos

Minis Box Azteca.jpg
Box Azteca
Luis "Pantera" Nery vs Sathaporn Saart | Pelea Completa| Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
¡Impresionante Knockout! Chema Ocampo en el Round 3 contra Bañuelos | Box Azteca
Thumbnail
Box Azteca
Fundora vs Thurman se pospone para enero 2026 | A Raspar La Lona
Thumbnail
Box Azteca
Mike Tyson vs Floyd Mayweather Jr. y Camila Zamorano nueva estrella | A Raspar La Lona
Box Azteca
¡Agarron espectacular! Sheila Moreno vs Briza Oliva | Pelea Completa | Box Azteca
entrevista alacran.jpg
Box Azteca
ENTREVISTA: El Alacrán Berchelt se prepara para volver al ring | Rumbo a la pelea vs. Edixon Pérez
Thumbnail
Box Azteca
Torneo mundial amateur CMB: 12 países por la gloria del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
¡Sin miedo! Jorge Ascanio quiere enfrentar a los grandes del boxeo
Thumbnail
Box Azteca
A Raspar La Lona | Óscar Valdez regresa a pelar a México y Paul enfrentará a Davis
Thumbnail
Box Azteca
TOP 5 ACCIONES BRUTALES: ‘Piolín’ Martínez vs Iván Reyes | Box Azteca
×
×