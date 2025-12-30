Los campeones en el mundo del boxeo, que cierran el 2025

El mundo del boxeo tuvo un intenso 2025 y cerró con sorpresas, emociones y la desgarradora noticia del accidente automovilístico de Anthony Joshua . Pero en lo que respecta a la acción en el ring, se consolidaron campeones y títulos cambiaron de manos. La mayor sorpresa puede ser el retiro de Terence Crawford del deporte de los puños, renunciando a los cetros de la AMB, FIB y OMB considerando también que el del CMB lo soltó antes al no querer alinearse a reglamentos de organismo.

El 2026 depara grandes combates y seguramente algunos de los monarcas se cosolidarán y otros surgirán en la escena, siendo precisamente la división de los supermedianos en la que se esperan más noticias pues hay cuatro cinturones vacantes y un grupo de peleadores de alto nivel encabezados por Canelo Álvarez que irían por esas correas.

Esta es la lista de campeones mundiales en el boxeo considerando Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo

Peso pesado



Peso bridger



WBA: Muslim Gadzhimagomedov

WBC: Kevin Lerena

IBF: No existe

WBO: No existe



Peso crucero



WBA: Gilberto Ramirez

WBC: Norair Mikaeljan

IBF: Jai Opetaia

WBO: Gilberto Ramirez



Peso semipesado



WBA: Dmitry Bivol

WBC: David Benavidez

IBF: Dmitry Bivol

WBO: Dmitry Bivol



Peso supermedio



WBA: Vacante

WBC: Vacante

IBF: Vacante

WBO: Vacante



Peso medio



WBA: Erislandy Lara

WBC: Carlos Adames

IBF: Janibek Alimkhanuly

OMB: Janibek Alimkhanuly



Peso superwelter



WBA: Abass Baraou

WBC: Sebastian Fundora

IBF: Bakhram Murtazaliev

WBO: Xander Zayas

Peso wélter



WBA: Rolando Romero

WBC: Mario Barrios

IBF: Lewis Crocker

WBO: Devin Haney



Peso superligero/Junior welter



WBA: Gary Antuanne Russell

WBC: Subriel Matías

IBF: Richardson Hitchins

WBO: Teofimo Lopez



Peso ligero



WBA: Gervonta Davis

WBC: Shakur Stevenson

IBF: Raymond Muratalla

WBO: Abdullah Mason



Peso superpluma/ligero junior



WBA: James Dickens

WBC: O'Shaquie Foster

IBF: Eduardo Núñez

WBO: Emanuel Navarrete



Peso pluma



WBA: Nick Ball

WBC: Stephen Fulton

IBF: Angelo Leo

WBO: Rafael Espinoza



Peso supergallo/peso pluma junior



WBA: Naoya Inoue

WBC: Naoya Inoue

IBF: Naoya Inoue

WBO: Naoya Inoue



Peso gallo



WBA: Seiya Tsutsumi

WBC: Takuma Inoue

IBF: José Salas Reyes

WBO: Christian Medina



Peso supermosca/peso gallo junior



WBA: Jesse Rodríguez

WBC: Jesse Rodríguez

IBF: Wilibaldo García

WBO: Jesse Rodríguez



Peso mosca



WBA: Ricardo Sandoval

WBC: Ricardo Sandoval

IBF: Masamichi Yabuki

WBO: Anthony Olascuaga



Peso minimosca/mosca junior



WBA: René Santiago

WBC: Thammanoon Niyomtrong

IBF: Thanongsak Simsri

WBO: René Santiago



Peso paja/mínimo

