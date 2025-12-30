Los campeones en el mundo del boxeo, que cierran el 2025
El 2025 dejó una lista de campeones en el boxeo, destacando la renuncia de Terence Crawford al título indiscutido al anunciar su retiro del pugilismo profesional.
El mundo del boxeo tuvo un intenso 2025 y cerró con sorpresas, emociones y la desgarradora noticia del accidente automovilístico de Anthony Joshua . Pero en lo que respecta a la acción en el ring, se consolidaron campeones y títulos cambiaron de manos. La mayor sorpresa puede ser el retiro de Terence Crawford del deporte de los puños, renunciando a los cetros de la AMB, FIB y OMB considerando también que el del CMB lo soltó antes al no querer alinearse a reglamentos de organismo.
El 2026 depara grandes combates y seguramente algunos de los monarcas se cosolidarán y otros surgirán en la escena, siendo precisamente la división de los supermedianos en la que se esperan más noticias pues hay cuatro cinturones vacantes y un grupo de peleadores de alto nivel encabezados por Canelo Álvarez que irían por esas correas.
Esta es la lista de campeones mundiales en el boxeo considerando Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo
Peso pesado
- WBA: Oleksandr Usyk
- WBC: Oleksandr Usyk
- IBF: Oleksandr Usyk
- WBO: Fabio Wardley
Peso bridger
- WBA: Muslim Gadzhimagomedov
- WBC: Kevin Lerena
- IBF: No existe
- WBO: No existe
Peso crucero
- WBA: Gilberto Ramirez
- WBC: Norair Mikaeljan
- IBF: Jai Opetaia
- WBO: Gilberto Ramirez
Peso semipesado
- WBA: Dmitry Bivol
- WBC: David Benavidez
- IBF: Dmitry Bivol
- WBO: Dmitry Bivol
Peso supermedio
- WBA: Vacante
- WBC: Vacante
- IBF: Vacante
- WBO: Vacante
Peso medio
- WBA: Erislandy Lara
- WBC: Carlos Adames
- IBF: Janibek Alimkhanuly
- OMB: Janibek Alimkhanuly
Peso superwelter
- WBA: Abass Baraou
- WBC: Sebastian Fundora
- IBF: Bakhram Murtazaliev
- WBO: Xander Zayas
Peso wélter
- WBA: Rolando Romero
- WBC: Mario Barrios
- IBF: Lewis Crocker
- WBO: Devin Haney
Peso superligero/Junior welter
- WBA: Gary Antuanne Russell
- WBC: Subriel Matías
- IBF: Richardson Hitchins
- WBO: Teofimo Lopez
Peso ligero
- WBA: Gervonta Davis
- WBC: Shakur Stevenson
- IBF: Raymond Muratalla
- WBO: Abdullah Mason
Peso superpluma/ligero junior
- WBA: James Dickens
- WBC: O'Shaquie Foster
- IBF: Eduardo Núñez
- WBO: Emanuel Navarrete
Peso pluma
- WBA: Nick Ball
- WBC: Stephen Fulton
- IBF: Angelo Leo
- WBO: Rafael Espinoza
Peso supergallo/peso pluma junior
- WBA: Naoya Inoue
- WBC: Naoya Inoue
- IBF: Naoya Inoue
- WBO: Naoya Inoue
Peso gallo
- WBA: Seiya Tsutsumi
- WBC: Takuma Inoue
- IBF: José Salas Reyes
- WBO: Christian Medina
Peso supermosca/peso gallo junior
- WBA: Jesse Rodríguez
- WBC: Jesse Rodríguez
- IBF: Wilibaldo García
- WBO: Jesse Rodríguez
Peso mosca
- WBA: Ricardo Sandoval
- WBC: Ricardo Sandoval
- IBF: Masamichi Yabuki
- WBO: Anthony Olascuaga
Peso minimosca/mosca junior
- WBA: René Santiago
- WBC: Thammanoon Niyomtrong
- IBF: Thanongsak Simsri
- WBO: René Santiago
Peso paja/mínimo
- WBA: Oscar Collazo
- WBC: Melvin Jerusalem
- IBF: Pedro Taduran
- WBO: Oscar Collazo